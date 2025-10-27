WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Comissão aprova propostas que dão nomes a trechos de rodovias

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projetos de lei (PL) que dão nomes a trechos de rodovias no Bra...

27/10/2025 18h45
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
VInicius Loures / Câmara dos Deputados
VInicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projetos de lei (PL) que dão nomes a trechos de rodovias no Brasil.

São eles:

  • PL 3404/20, do Senado, que denomina “Rodovia Álvaro Gaudêncio Filho” o trecho da rodovia BR-412 entre as cidades de Pocinhos e Monteiro (do km 0 a km 129), na Paraíba. Álvaro Gaudêncio Filho (1930-2004) foi promotor, deputado federal entre 1971 e 1987 e prefeito de Serra Branca (PB), entre 1964 e 1968. O texto deve seguir para sanção presidencial, salvo se houver recurso para análise do Plenário.
  • PL 35/21, do deputado Bibo Nunes (PL-RS), que denomina “Rodovia Paixão Côrtes” um trecho da BR-101 no Rio Grande do Sul. Paixão Côrtes (1927-2018), também conhecido como “O Laçador”, foi um dos fundadores do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). A proposta deve seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise do Plenário.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Marcelo Camargo/Agência Brasil Comissão debate acesso de comunidades indígenas à justiça
Claudio Neves/Portos do Paraná Projeto estabelece a substituição de vagões ferroviários com mais de 50 anos
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão debate impactos das demissões no Sistema Eletrobras
Nioaque, MS
Atualizado às 18h07
23°
Chuvas esparsas Máxima: 27° - Mínima: 20°
23°

Sensação

1.14 km/h

Vento

79%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 34 minutos Plenário vota regras para registro de terras em área de fronteira
Há 34 minutos Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio motivada por ciúmes em Coxim
Há 34 minutos Comissão aprova propostas que dão nomes a trechos de rodovias
Há 2 horas Lei reconhece Antonina (PR) como Capital Nacional da Bala de Banana
Há 2 horas Polícia Militar age com rapidez e prende autor de violência doméstica em Corumbá
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Frigorífico em Nioaque é alvo de megaoperação por sonegar R$ 779 milhões Grupo familiar do setor frigorífico é alvo de operação por ocultação de patrimônio e uso de “laranjas”
2
Há 4 dias Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
3
Há 4 dias Faculdade da USP rompe convênio com Universidade de Haifa, de Israel
4
Há 3 dias Comissão de Fiscalização Financeira discute preços cobrados pela energia de Itaipu
5
Há 3 dias Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Dourados
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados