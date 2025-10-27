WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar age com rapidez e prende autor de violência doméstica em Corumbá

Corumbá (MS) – Na madrugada desta segunda-feira (27), a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica e...

27/10/2025 17h41
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Corumbá (MS) – Na madrugada desta segunda-feira (27), a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada na Rua Cabral, em Corumbá.

No local, os policiais constataram que uma mulher, de 37 anos, havia sido agredida fisicamente pelo companheiro, de 43 anos, após uma discussão motivada por ciúmes. A vítima relatou que ambos haviam ingerido bebida alcoólica e que o autor possuía medida protetiva de urgência vigente em seu desfavor.

Testemunhas informaram que ouviram gritos e barulhos de discussão vindo do interior da casa, acionando a Polícia Militar imediatamente. Quando os militares chegaram, encontraram a vítima com dores na região maxilar e na perna esquerda, enquanto o autor apresentava escoriações no rosto e nas costas, provocadas no momento em que a mulher tentava se defender.

Durante a ação, o homem se trancou no quarto do casal, sendo necessário o apoio de outras guarnições. Após autorização da vítima, os policiais realizaram o arrombamento da porta e localizaram o autor deitado sobre a cama. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

A ação rápida e firme da equipe policial garantiu a segurança da vítima e demonstrou o compromisso da Polícia Militar no combate à violência doméstica e na proteção da mulher.

