Polícia Civil de Mato Grosso do Sul participa do “Dia D” da Operação Caminhos Seguros 2025

Nesta quinta-feira (15), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul participou do “Dia D” da Operação Caminhos Seguros 2025, uma ação nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.

Desde o início da operação, no dia 30 de abril, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente – DEPCA (ponto focal da Operação), já atendeu 72 denúncias encaminhadas pelo Disque 100, cumpriu 11 mandados de prisão (preventiva e sentença definitiva) e fiscalizou diversos pontos vulneráveis, identificados como áreas de possível exploração sexual infantil.

Além das ações de combate e repressão aos crimes, como parte das ações de conscientização, a DEPCA promoveu na manhã desta quinta-feira uma panfletagem educativa, com dicas de segurança para pais, crianças e adolescentes sobre os riscos da exposição digital e suas principais ameaças. A iniciativa teve como objetivo alertar a população sobre os perigos virtuais que cercam o ambiente online, especialmente nas redes sociais e plataformas de comunicação.

O conteúdo completo do material distribuído pode ser acessado gratuitamente no e-book “Ameaças Digitais – Proteja seu filho dos perigos da internet”, disponível no site oficial da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

A delegada responsável pelas ações, Anne Karine Sanches Trevizan Duarte, destacou a importância da mobilização: “A proteção das crianças e adolescentes é uma responsabilidade coletiva. Unir esforços de investigação, fiscalização e conscientização é fundamental para enfrentar esse tipo de crime com eficiência e sensibilidade. ”

A Operação Caminhos Seguros 2025 integra a Campanha Nacional de Mobilização para o Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, promovendo ações preventivas, repressivas e educativas em todo o território nacional.