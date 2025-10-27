WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar age rápido e garante a proteção de crianças em situação de risco em Corumbá

Corumbá (MS) – Na noite de domingo (26), policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar atenderam a uma ocorrência de maus-tratos e abandono...

27/10/2025 17h41
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Corumbá (MS) – Na noite de domingo (26), policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar atenderam a uma ocorrência de maus-tratos e abandono de incapaz em uma residência localizada na Rua José Barros Maciel.

A equipe foi acionada via 190 após vizinhos denunciarem que duas crianças, de 7 e 3 anos, estavam sozinhas e trancadas dentro de casa há várias horas. Segundo relatos de moradores, a responsável, uma mulher de 23 anos, havia saído durante a tarde para um bar nas proximidades, onde foi vista consumindo bebidas alcoólicas.

Preocupados com o bem-estar das crianças, vizinhos se mobilizaram para fornecer alimentação e acionar a Polícia Militar. Conforme os relatos, ao retornar para casa no início da noite, a mulher aparentava estar alterada e agressiva, iniciando uma discussão com moradores da região. Testemunhas contaram que ela dizia estar “possuída por um espírito” e chegou a agredir uma vizinha, sendo contida por populares até a chegada da guarnição.

No momento da intervenção policial, a mulher apresentava ferimentos e forte agitação emocional, além de ter danificado a própria residência, quebrando vidros e móveis. Os militares realizaram o controle da situação com técnica e equilíbrio, conduzindo a mulher à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos, e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o caso, garantindo a proteção imediata das crianças.

A ação demonstra o profissionalismo, empatia e eficiência da Polícia Militar, que atuou com rapidez e sensibilidade em uma ocorrência delicada, protegendo menores em situação de risco e restabelecendo a ordem no local.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio motivada por ciúmes em Coxim
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar age com rapidez e prende autor de violência doméstica em Corumbá
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar intervém rapidamente e impede agressão em ocorrência de violência doméstica em Corumbá
Nioaque, MS
Atualizado às 18h07
23°
Chuvas esparsas Máxima: 27° - Mínima: 20°
23°

Sensação

1.14 km/h

Vento

79%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 34 minutos Plenário vota regras para registro de terras em área de fronteira
Há 34 minutos Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio motivada por ciúmes em Coxim
Há 34 minutos Comissão aprova propostas que dão nomes a trechos de rodovias
Há 2 horas Lei reconhece Antonina (PR) como Capital Nacional da Bala de Banana
Há 2 horas Polícia Militar age com rapidez e prende autor de violência doméstica em Corumbá
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Frigorífico em Nioaque é alvo de megaoperação por sonegar R$ 779 milhões Grupo familiar do setor frigorífico é alvo de operação por ocultação de patrimônio e uso de “laranjas”
2
Há 4 dias Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
3
Há 4 dias Faculdade da USP rompe convênio com Universidade de Haifa, de Israel
4
Há 3 dias Comissão de Fiscalização Financeira discute preços cobrados pela energia de Itaipu
5
Há 3 dias Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Dourados
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados