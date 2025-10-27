Polícia Militar age rápido e garante a proteção de crianças em situação de risco em Corumbá

Corumbá (MS) – Na noite de domingo (26), policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar atenderam a uma ocorrência de maus-tratos e abandono de incapaz em uma residência localizada na Rua José Barros Maciel.

A equipe foi acionada via 190 após vizinhos denunciarem que duas crianças, de 7 e 3 anos, estavam sozinhas e trancadas dentro de casa há várias horas. Segundo relatos de moradores, a responsável, uma mulher de 23 anos, havia saído durante a tarde para um bar nas proximidades, onde foi vista consumindo bebidas alcoólicas.

Preocupados com o bem-estar das crianças, vizinhos se mobilizaram para fornecer alimentação e acionar a Polícia Militar. Conforme os relatos, ao retornar para casa no início da noite, a mulher aparentava estar alterada e agressiva, iniciando uma discussão com moradores da região. Testemunhas contaram que ela dizia estar “possuída por um espírito” e chegou a agredir uma vizinha, sendo contida por populares até a chegada da guarnição.

No momento da intervenção policial, a mulher apresentava ferimentos e forte agitação emocional, além de ter danificado a própria residência, quebrando vidros e móveis. Os militares realizaram o controle da situação com técnica e equilíbrio, conduzindo a mulher à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos, e posteriormente à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o caso, garantindo a proteção imediata das crianças.

A ação demonstra o profissionalismo, empatia e eficiência da Polícia Militar, que atuou com rapidez e sensibilidade em uma ocorrência delicada, protegendo menores em situação de risco e restabelecendo a ordem no local.