Polícia Militar intervém rapidamente e impede agressão em ocorrência de violência doméstica em Corumbá

Corumbá (MS) – Na madrugada de domingo (26), a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de ameaça no contexto de violência doméstica em uma via urbana localizada na Alameda São Romão, em Corumbá.

Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos por uma mulher de 22 anos, que relatou ter sido ameaçada pelo companheiro, de 33 anos, com o uso de uma faca. A vítima informou ainda que o autor arremessou uma lata e despejou cerveja em sua direção durante uma discussão.

Uma testemunha de 21 anos, que presenciou a cena, confirmou as agressões verbais e a ameaça com a arma branca. No momento da chegada da equipe policial, o autor tentou se desfazer da faca, jogando o objeto ao solo, porém foi rapidamente contido.

Diante da gravidade da situação, os policiais realizaram a apreensão da faca e conduziram as partes envolvidas à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

A pronta resposta da Polícia Militar foi essencial para evitar que a situação resultasse em lesões físicas, reforçando o compromisso da instituição com a proteção das vítimas e o combate à violência doméstica.