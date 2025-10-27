WhatsApp

Aniversário
BBQ - Churrasco
PM - MS

Polícia Militar socorre vítima de grave agressão em Corumbá

Corumbá (MS) – Na manhã de sábado (25), policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar foram acionados via COPOM para atender uma grave ocor...

27/10/2025 16h31
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Corumbá (MS) – Na manhã de sábado (25), policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar foram acionados via COPOM para atender uma grave ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada na Rua Agostinho Mônaco.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma mulher de 21 anos caída ao solo, inconsciente e com ferimentos aparentes, enquanto familiares, desesperados, aguardavam ajuda. De imediato, a guarnição isolou a área e prestou apoio ao Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento emergencial e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Corumbá.

Segundo informações colhidas pelos policiais, a mulher havia sido brutalmente agredida pelo companheiro, que desferiu socos, chutes e pisões, além de arremessar pedras em sua cabeça. Testemunhas relataram que as agressões ocorreram em via pública, e que o autor fugiu logo após perceber a aproximação de vizinhos.

No hospital, a vítima relatou que essa não foi a primeira vez que sofreu violência por parte do agressor, mas que, desta vez, a intensidade dos golpes a deixou sem condições de defesa. A equipe médica informou aos policiais que a jovem apresentava múltiplas escoriações pelo corpo e seria submetida a exames de tomografia para investigar possíveis fraturas e trauma craniano.

A Polícia Militar permaneceu no local até a completa estabilização da ocorrência, coletando informações e orientando os familiares sobre os procedimentos legais a serem adotados, incluindo o registro da ocorrência e o pedido de medida protetiva.

A rápida resposta e o profissionalismo da equipe policial foram fundamentais para garantir o socorro à vítima e preservar sua vida, demonstrando o comprometimento do 6º BPM no enfrentamento à violência doméstica e na proteção da mulher corumbaense.

