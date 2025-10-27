WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Comissão debate acesso de comunidades indígenas à justiça

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (28), audiência pública sobre o ac...

27/10/2025 15h26
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Marcelo Camargo/Agência Brasil
Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (28), audiência pública sobre o acesso da comunidade Guarani Tekohá Dje’y à justiça. Essa comunidade fica no estado do Rio de Janeiro.

O debate será realizado às 16 horas, no plenário 12.

A reunião foi solicitada pela deputada Célia Xakriabá (Psol-MG).

Segundo ela, a situação do povo Guarani do Tekohá Dje’y mostra a exclusão histórica vivida por comunidades indígenas no Rio de Janeiro. Essa exclusão aparece na falta de segurança jurídica, na demora para demarcar terras e na dificuldade de acesso a serviços públicos essenciais.

“O acesso à justiça é fundamental para garantir os direitos humanos e fortalecer a democracia, especialmente no caso dos povos e comunidades indígenas”, afirma a deputada.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
VInicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova propostas que dão nomes a trechos de rodovias
Claudio Neves/Portos do Paraná Projeto estabelece a substituição de vagões ferroviários com mais de 50 anos
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão debate impactos das demissões no Sistema Eletrobras
Nioaque, MS
Atualizado às 18h07
23°
Chuvas esparsas Máxima: 27° - Mínima: 20°
23°

Sensação

1.14 km/h

Vento

79%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 33 minutos Plenário vota regras para registro de terras em área de fronteira
Há 33 minutos Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio motivada por ciúmes em Coxim
Há 33 minutos Comissão aprova propostas que dão nomes a trechos de rodovias
Há 2 horas Lei reconhece Antonina (PR) como Capital Nacional da Bala de Banana
Há 2 horas Polícia Militar age com rapidez e prende autor de violência doméstica em Corumbá
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Frigorífico em Nioaque é alvo de megaoperação por sonegar R$ 779 milhões Grupo familiar do setor frigorífico é alvo de operação por ocultação de patrimônio e uso de “laranjas”
2
Há 4 dias Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
3
Há 4 dias Faculdade da USP rompe convênio com Universidade de Haifa, de Israel
4
Há 3 dias Comissão de Fiscalização Financeira discute preços cobrados pela energia de Itaipu
5
Há 3 dias Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Dourados
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados