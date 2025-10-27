WhatsApp

Mato Grosso do Sul

3ª Corrida dos Poderes uniu esporte, cidadania e solidariedade

A 3ª edição da Corrida dos Poderes aconteceu neste sábado (25), em Campo Grande. O evento celebra o Dia do Servidor Público e integra o calendário ...

27/10/2025 15h26
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A 3ª edição da Corrida dos Poderes aconteceu neste sábado (25), em Campo Grande. O evento celebra o Dia do Servidor Público e integra o calendário esportivo de Mato Grosso do Sul. A Corrida também é um exemplo de solidariedade, pois os kits foram trocados por brinquedos para a campanha natalina.

Com percursos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km (corrida), além da prova infantil, a edição de 2025 trouxe novidades que reforçam a inclusão, como a estreia da categoria 60+, fruto de parceria com a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul).

A primeira-dama do estado, Mônica Riedel, disse que a primeira ideia da Corrida do Servidor foi realmente tirar o servidor do sedentarismo.” E aí a gente conseguiu, a gente hoje em dia é na terceira corrida, a gente tem uma adesão, as pessoas pedem mais vagas, então quer dizer, elas estão querendo participar, a gente tem vários depoimentos, pessoas que mudaram de vida, que incluíram um hábito saudável na vida. Além disso, a gente ainda conseguiu também juntar solidariedade, que a gente troca o kit pelo brinquedo para a campanha natal, e também inclusivo, porque a gente tem os corredores solidários, que são os corredores que levam as pessoas que não conseguem correr, tem o Kids também que está acontecendo, e também tem o 60 + esse ano, que também pediram para participar. Então, é uma corrida que realmente é possível, é democrática, todos participam, e é uma corrida também, acima de tudo, pra comemorar o Dia do Servidor”.

Para o secretário de estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, a Corrida dos Poderes é um desafio muito grande, pois “a gente só consegue vencer graças à união de forças do governo do estado, através da Fundesporte, através de todas as secretarias, junto com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia, com a Defensoria, o que faz acontecer essa corrida que tem o objetivo de celebrar o Dia do Servidor, e esse grande objetivo que é estimular a prática do exercício físico entre os nossos servidores. A gente tem observado que já apenas na terceira edição, e a gente tem visto grandes transformações de vidas, pessoas que eram sedentárias, começaram vindo só a ver a festa, o ano seguinte caminhando, agora estão correndo, então esses são os grandes objetivos, de celebrar o Dia do Servidor mas também criar uma atmosfera que sensibilize as pessoas sob a importância e a facilidade, a democratização que o fator democrático é a caminhada, a corrida, gerando saúde com nossos servidores”.

Gérson Claro, presidente da Assembleia Legislativa, afirmou que a Corrida dos Poderes é a Corrida dos Servidores Públicos, integrando também com a participação da sociedade. “O mais importante é que a gente reúne aqui a população, reúne os servidores, reúne os poderes, a possibilidade dos deputados, do governador, de Tribunal de Contas e Ministério Público de estar junto, participando de um evento que é de integração, de confraternização, de comemoração, aniversário do Estado, dia do servidor, tudo agora no mês de outubro. E cada ano superando essa terceira edição, com treinões em todos os cantos do Estado”.

A coordenadora do evento, Kassilene Cardadeiro, disse que tem visto muitos casos de sucesso na Corrida dos Poderes. “A ideia surgiu há três anos, com a Mônica Riedel e a Kátia Claro (primeira-dama da Assembleia Legislativa) e reuniu todos os poderes para fazer este evento, mas elas queriam mais que um projeto, elas queriam que a Corrida dos Poderes plantasse uma sementinha. A gente vê pessoas que não faziam nada e que estão nos cinco quilômetros, servidores que começaram na primeira edição e hoje já estão correndo maratonas, então a gente fica muito feliz de fazer parte dessa mudança no estilo de vida das pessoas”.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A vencedora dos cinco quilômetros na categoria Servidor Público, feminino, com um tempo de 21 minutos e 43 segundos, Thais Renata Roland de Lazare tem 30 anos e é policial militar. Ela disse que o esporte faz parte de sua vida e contribui para sua saúde. “Quem me conhece sabe que correr é minha vida. Eu amo correr, eu já corro faz dez anos. E eu acho muito importante todo mundo fazer isso para a saúde. Não só física, mas também mental. Esta iniciativa do Governo do Estado e Assembleia Legislativa é excelente, porque incentiva todo mundo a ter uma vida mais saudável e praticar a corrida que é muito bom para todos. O conselho que eu dou é que esta possa ser a primeira corrida de muitas para colocar isso como rotina diária na vida e ter uma qualidade de vida muito melhor”.

O vencedor dos dez quilômetros na categoria Servidor Público, masculino, com o tempo de 38 minutos e 35 segundos, Fernando Malheiros, servidor do Detran, é tricampeão da Corrida dos Poderes em sua categoria. Ele corre há 3 anos e tem uma rotina intensa de treinos. “Meu ritmo de treino são de seis vezes a semana, entre 9 e 10 treinos, tem dias que eu treino 2 vezes por dia, então é uma rotina de treino muito forte que eu faço nesses três anos. Essa corrida foi mais uma superação pra mim. Eu tive muitas provas a fazer, então essa prova não estava contando no calendário. Eu sou um atleta profissional, já me entendo como atleta profissional de corrida, servidor do estado de Mato Grosso do Sul. E eu entendo que esse ano foi muito difícil, foi muito desgastante. Mas tinha que estar aqui pra correr pra tentar esse tricampeonato e conseguir. E se Deus quiser, se Deus permitir, o ano que vem eu voltar aqui pra com certeza o meu tetracampeonato”.

A 3ª Corrida dos Poderes é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e apoio da Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e TCE-MS (Tribunal de Contas de MS).

Texto: Karina Lima, Comunicação Setesc
Fotos: Samuel Rocha/ Comunicação Setesc

