Polícia Militar intervém em caso de violência doméstica em Ladário

Ladário (MS)- Na noite de sexta-feira (24), por volta das 23h, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada na Rua Felicidade, no município de Ladário (MS).

No local, os policiais encontraram uma mulher de 44 anos visivelmente abalada, relatando ter sido agredida pelo companheiro de 48 anos. Segundo a vítima, as agressões físicas — que incluíram enforcamento — ocorreram após uma discussão iniciada durante o dia, quando o autor consumia bebidas alcoólicas. Ela também informou que vem sendo vítima de agressões há vários anos.

Durante o atendimento, o suspeito ainda se encontrava na residência e foi abordado pelos militares, apresentando comportamento colaborativo. A guarnição realizou todos os procedimentos legais e conduziu as partes à Primeira Delegacia de Polícia de Corumbá para as providências cabíveis.

A ação rápida e eficaz dos policiais militares do 3º Pelotão de Ladário, pertencente ao 6º Batalhão de Polícia Militar, garantiu a segurança da vítima e reforçou o compromisso da PMMS no combate à violência doméstica e na proteção das mulheres da região pantaneira.