Polícia Militar garante segurança durante a Festa de Nossa Senhora dos Remédios em Ladário

Ladário (MS) – Na noite de sexta-feira (24), a Polícia Militar atuou de forma intensiva no policiamento durante a tradicional Festa de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira do município. O evento, realizado na Praça Nossa Senhora dos Remédios, reuniu milhares de fiéis e visitantes em uma celebração marcada pela fé, cultura e confraternização.

Para garantir o bom andamento do evento, a Polícia Militar do 6º Batalhão, por meio do 3º Pelotão de Ladário, montou um esquema especial de policiamento, com patrulhamento a pé e motorizado, pontos de observação e ações preventivas em toda a área de concentração popular.

A presença ostensiva dos policiais contribuiu para que a celebração transcorresse sem ocorrências graves, assegurando tranquilidade aos devotos e visitantes. A atuação da PM reforça o compromisso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul com a segurança pública e a preservação das manifestações culturais e religiosas que fortalecem a identidade da comunidade ladarense.