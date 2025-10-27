WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Senado Federal

Centenário da General Motors do Brasil é celebrado em sessão solene do Congresso

O Congresso Nacional promove sessão solene nesta terça-feira (28) para celebrar os 100 de fundação da General Motors do Brasil. A homenagem, sugeri...

27/10/2025 14h17
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Instalada no Brasil em 1925, GM já produziu 20 milhões de veículos no país - Foto: GM
Instalada no Brasil em 1925, GM já produziu 20 milhões de veículos no país - Foto: GM

O Congresso Nacional promove sessão solene nesta terça-feira (28) para celebrar os 100 de fundação da General Motors do Brasil. A homenagem, sugerida pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e pelo deputado Alex Manente (Cidadania-SP), está marcada para as 11h.

A GM chegou ao Brasil em 1925, 17 anos após a fundação da sede nos Estados Unidos. A primeira linha de montagem foi instalada no bairro do Ipiranga, em São Paulo, com capacidade de produzir 25 carros por dia. Nas décadas seguintes, a companhia inaugurou fábricas em São Caetano do Sul (SP) e outros municípios paulistas, além de Gravataí (RS) e Joinville (SC).

“A empresa conta com cerca de 20 milhões de veículos produzidos no Brasil ao longo desses 100 anos. Além disso, permanece seu interesse em fazer parte do desenvolvimento econômico do país, sobretudo na criação de novas tecnologias automotivas sustentáveis”, argumentam Astronauta Marcos Pontes e Alex Manente na justificativa do requerimento.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Pacaraima (RR), na divisa do Brasil com a Venezuela: 588 cidades brasileiras fazem fronteira com países vizinhos - Foto: Marcelo Camargo/ABr Plenário vota regras para registro de terras em área de fronteira
Produção do doce é tradição histórica da cidade paranaense - Foto: Rodolfo Buhrer/ASN Lei reconhece Antonina (PR) como Capital Nacional da Bala de Banana
Fruto de projeto do Senado, lei busca conscientizar sobre problema, causado pela oxigenação insuficiente do bebê - Foto: Marcello Casal/Agência Brasil Agora é lei: 25 de setembro será Dia Nacional de Prevenção da Asfixia Perinatal
Nioaque, MS
Atualizado às 18h07
23°
Chuvas esparsas Máxima: 27° - Mínima: 20°
23°

Sensação

1.14 km/h

Vento

79%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 33 minutos Plenário vota regras para registro de terras em área de fronteira
Há 33 minutos Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio motivada por ciúmes em Coxim
Há 33 minutos Comissão aprova propostas que dão nomes a trechos de rodovias
Há 2 horas Lei reconhece Antonina (PR) como Capital Nacional da Bala de Banana
Há 2 horas Polícia Militar age com rapidez e prende autor de violência doméstica em Corumbá
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Frigorífico em Nioaque é alvo de megaoperação por sonegar R$ 779 milhões Grupo familiar do setor frigorífico é alvo de operação por ocultação de patrimônio e uso de “laranjas”
2
Há 4 dias Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
3
Há 4 dias Faculdade da USP rompe convênio com Universidade de Haifa, de Israel
4
Há 3 dias Comissão de Fiscalização Financeira discute preços cobrados pela energia de Itaipu
5
Há 3 dias Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Dourados
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados