Câmara

Comissão debate impactos das demissões no Sistema Eletrobras

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (28) audiência pública sobre os impac...

27/10/2025 13h13
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (28) audiência pública sobre os impactos sociais e jurídicos das demissões no antigo Sistema Eletrobras (atual Axia Energia). A reunião será realizada às 16 horas, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido do deputado Reimont (PT-RJ). Ele afirma que os desligamentos vêm sendo realizados por meio de planos de demissão voluntária (PDVs) que, “na prática, têm sido conduzidos sob pressão e ameaça de justa causa, ferindo princípios constitucionais e garantias trabalhistas”.

Segundo o parlamentar, o objetivo da audiência é analisar as demissões em massa sob a ótica dos direitos humanos e da dignidade do trabalhador.

“É essencial assegurar um debate amplo sobre as consequências sociais, jurídicas e humanas das demissões no Sistema Eletrobras, que afetam diretamente a subsistência das famílias e a dignidade da pessoa humana”, afirma.

Novo nome
Na semana passada, a Eletrobras anunciou que se chama Axia Energia. A mudança reforça a estratégia da companhia de se posicionar como um grupo privado, depois que foi privatizada, em 2022.

O nome Axia, de origem grega, significa “valor” e remete também, segundo a empresa, à ideia de “eixo, aquilo que conecta, sustenta e gera movimento”.

