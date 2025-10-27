Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de autor de tráfico durante atendimento de ocorrência de violência doméstica

Três Lagoas – MS, no dia 25 de outubro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um autor de tráfico de drogas.

Neste sábado, às 08h30, uma guarnição de radiopatrulha do 2º BPM foi acionada a deslocar na rua Do Compositor, no bairro Jardim das Violetas, para atender uma ocorrência de violência doméstica onde o autor de 33 anos, após agredir fisicamente sua companheira (mulher de 18 anos) a teria mantido trancada na residência, tendo as agressões continuado durante toda a madrugada. No local os policiais realizaram a detenção do autor e durante busca no imóvel vieram a localizar pequenas porções de maconha na pia da cozinha, 1 balança de precisão no forno do fogão e 1 tablete de maconha (pesando 334,5 gramas) na geladeira.

Diante dos fatos após ser dada voz de prisão ao autor, foi realizado sua condução até a Delegacia de Polícia, onde foi apresentado juntamente com os materiais apreendidos e lavrado o auto de prisão em flagrante.

