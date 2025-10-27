Polícia Civil captura, em flagrante, apontados por envolvimento em duplo homícidio ocorrido em Campo Grande

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Policiais do Grupo de Operações e Investigações (G.O.I.), capturaram neste domingo (26) M.O.S., de 27 anos, e um adolescente, de 17 anos, apontados como autores do homicídio de um casal ocorrido durante aquela madrugada.

A equipe do GOI, em conjunto com o GARRAS, deslocaram até uma propriedade rural nas proximidades de Ribas do Rio Pardo. Ao chegarem ao local, os dois foram capturados no interior de uma residência. Ao serem cientificados o motivo da presença da equipe, confessaram que praticaram o homicídio do casal, relatando todo o ocorrido.

Os indivíduos foram encaminhados à Autoridade Policial plantonista na DEPAC CEPOL, para formalização da prisão/apreensão em flagrante, onde permanecem à disposição da Justiça.