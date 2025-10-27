Lei: Trecho que liga Angélica à ponte do Rio Ivinhema recebe denominação

Por força da Lei Estadual 6.491 de 2025, o trecho da Rodovia MS-141, que interliga a cidade de Angélica até a ponte do Rio Ivinhema, passa a ser denominado de Rodovia Josué Teles da Silva. A autoria é do deputado Roberto Hashioka (União).

O trecho com a nova denominação tem extensão de 18,7km e passa a ser denominado a partir desta segunda-feira (27), com a publicação da nova lei no Diário Oficial do Estado – veja aqui .

O autor argumentou que o homenageado se mudou para a cidade de Angélica em 1961, acompanhado de sua esposa e filhos, para em um sítio iniciar a plantação de café. Posteriormente criou uma carvoaria e olaria e montou a Serraria São Lázaro, uma das primeiras a vapor na cidade, contribuindo para o progresso local, doando madeiras para construção de pontes, escolas e igrejas, além de doação de terrenos.