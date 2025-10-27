Comissão debate criação do Operador Nacional do Sistema de Combustíveis

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados discute, nesta terça-feira (28), o Projeto de Lei 1923/24 , que cria o Sistema Eletrônico de Informações do Setor de Combustíveis e o Operador Nacional do Sistema de Combustíveis.

O debate será realizado às 16 horas, no plenário 14. O objetivo é esclarecer os impactos regulatórios, econômicos e tecnológicos do projeto e avaliar seus efeitos sobre a qualidade dos combustíveis.

A reunião foi pedida pelo autor e pelo relator do projeto, respectivamente, deputados Julio Lopes (PP-RJ) e Júnior Ferrari (PSD-PA); e pelos deputados Cleber Verde (MDB-MA) e Beto Pereira (PSDB-MS).

Os parlamentares argumentam que o controle de qualidade e a fiscalização dos combustíveis são fundamentais para a economia e a população.

O Projeto de Lei 1923/24 aguarda votação na Comissão de Minas e Energia.