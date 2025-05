PMMS lança I Concurso de Artigos Científicos para policiais militares do Brasil

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), por meio da Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP), anuncia a realização do I Concurso de Artigos Científicos – 2025. Policiais militares de todas as unidades da federação poderão participar.

A iniciativa visa fomentar a pesquisa acadêmica voltada à segurança pública e à atividade policial, promovendo a produção de conhecimento relevante e contribuindo para o fortalecimento institucional da Corporação.

O concurso busca identificar e valorizar trabalhos de alta qualidade técnica e científica, com potencial para impactar positivamente a formulação de políticas públicas e a prática profissional no campo da segurança pública.

Objetivos

O certame tem como objetivo principal estimular, evidenciar e dar visibilidade à produção científica, incentivando policiais militares de todo o Brasil a refletirem, analisarem e proporem soluções para os desafios enfrentados pela segurança pública.

Quem pode participar

Poderão concorrer policiais militares de todo o território nacional, ativos ou inativos, praças ou oficiais, com artigos de autoria individual ou coletiva (com até quatro coautores). Os trabalhos poderão abranger diversas modalidades, como:

Artigo de pesquisa original

Artigo de revisão

Artigo teórico

Artigo de metodologia

Artigo de análise crítica

Artigo de reflexão

Artigo de opinião

Artigo de atualização

Estudo de caso

Estudo de caso comparativo

Os candidatos deverão apresentar apenas um artigo de tema abrangido pelos seguintes eixos temáticos:

Gestão de pessoas e valorização profissional, Gestão Operacional, Soluções Tecnológicas, Polícia de Proximidade, Gestão Administrativa, História da Polícia Militar, Policiamento de Fronteira, Policiamento Especializado, Violência contra Mulheres e Grupos Vulneráveis, Direitos Humanos, Educação Militar, Projetos Sociais e Comunidade.

Período de inscrições

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas de 15 a 26 de maio de 2025, até às 23h59 (horário oficial de Mato Grosso do Sul).

Para mais informações, acesse o edital completo clicando aqui.

