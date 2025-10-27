Educação Especial: quando o direito à aprendizagem se torna realidade nas escolas estaduais de MS

Com estrutura especializada, equipe técnica qualificada e serviços diversos, a REE garante uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade para mais de 5 mil estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação

Educação Especial é sinônimo de cuidado, planejamento e compromisso na REE (Rede Estadual de Ensino) de Mato Grosso do Sul. Atualmente, mais de 5,4 mil estudantes são acompanhados nessa modalidade por uma rede de 3.175 especialistas, com atendimento qualificado e políticas públicas que priorizam o desenvolvimento humano e pedagógico de cada indivíduo.

Esse esforço tem nome e direção: Coesp (Coordenadoria de Educação Especial), vinculada à SED (Secretaria de Estado de Educação). Atuando com base no fortalecimento de um sistema educacional inclusivo, a Coesp organiza os serviços de apoio pedagógico especializado para estudantes com deficiência, TEA (Transtorno do Espectro Autista), transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

E por trás desses números e conceitos, há histórias de vidas transformadas. Uma delas é a de Jhennyfer Teixeira Koutchin, de 15 anos, estudante da Escola Estadual Maria de Lourdes Toledo Areias, em Campo Grande.

"Quando eu tinha 11 anos, descobri uma doença degenerativa e passei a precisar de cadeira de rodas. Aqui na escola, eu me sinto acolhida. Os professores sempre me ajudam, principalmente minha professora de apoio, que está comigo todos os dias. Eu gosto de vir para cá porque me sinto parte de tudo. Já aprendi muita coisa e estou mais confiante, minha professora de apoio me estimula e me motiva", frisa.

Estrutura que acolhe e acompanha

Na escola Maria de Lourdes Toledo Areias, como em outras da rede, a presença de uma equipe especializada garante o acesso ao currículo com qualidade e respeito à individualidade do estudante. Cada caso é avaliado, acompanhado e direcionado aos os serviços adequados, conforme as necessidades identificadas.

Jhennyfer na carteira escolar





Ziei Ferreira da Costa Sejas, coordenadora de Educação Especial da escola, é uma das responsáveis por organizar esses apoios. Ela atua como ponte entre os professores da classe comum, os professores de apoio, as famílias e os centros especializados da rede.

"Nosso foco é garantir que o estudante realmente aprenda e se desenvolva, respeitando sua individualidade. Acima de tudo, queremos que todos tenham equidade e recebam o atendimento que cada um necessita para realizar as atividades no ambiente escolar", afirmou a coordenadora.

Um dos serviços mais importantes da educação especial da REE/MS é o do professor de apoio especializado, profissional que atua diretamente com estudantes que demandam apoios intensos e contínuos. Ele não substitui o professor da classe comum, mas complementa seu trabalho com adaptações, orientações e suporte diário.

"Trabalhar com a Jhennyfer é uma experiência incrível. O atendimento já começa quando ela chega à escola, ali eu já converso com a mãe dela e já entendo como ela está. O apoio também é emocional, a Jhennyfer é muito dedicada e tem uma força que nos inspira. Eu auxilio nas adaptações das atividades, na rotina e no acompanhamento constante. Cada conquista dela é uma vitória para todos nós", disse Jardeane Ribeiro da Silva, professora de apoio.

Além da Jhennyfer, a escola atende vários outros estudantes, que fazem parte da Educação Especial, entre eles, alunos com transtorno do espectro autista, surdos, estudantes com baixa visão e com diferentes tipos de deficiências. Para todos, o atendimento é humanizado e personalizado, pois cada aluno recebe o apoio necessário para que a equidade se concretize.

Alunos acompanham tradutora de Libras.

Escola também oferece suporte para autistas.

A política que transforma

Essa estrutura não é pontual, é uma política pública consolidada. A REE/MS conta com 213 Salas de Recursos Multifuncionais, atendimento educacional especializado em ambiente domiciliar e hospitalar, e com seis Centros e Núcleos nas CRE’s (Coordenadorias Regionais de Educação) que oferecem formações, atendimentos diretos, avaliações e tecnologias assistivas.

Entre eles estão:

CEAME/TEA, para estudantes com Transtorno do Espectro Autista;

CEESPI, para deficiência intelectual e múltipla;

CAP-DV/MS, voltado ao apoio de estudantes com deficiência visual;

CAS/MS, para apoio a estudantes com surdez;

CEAM/AHS, voltado às Altas Habilidades/Superdotação

CEADA (Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação).

Além disso, a formação de professores é um eixo estruturante. Apenas entre 2024 e 2025, mais de 4.400 professores participaram de formações específicas em educação especial, promovidas pela Coesp.

“Acreditamos que a inclusão de verdade acontece quando se oferece não apenas acesso à escola, mas condições reais de aprendizagem, desenvolvimento e convivência. A política pública da REE/MS é construída com base nesse compromisso. E a história da Jhennyfer mostra que, quando os apoios certos estão no lugar, a educação transforma vidas”, explicou Janaina Belato, coordenadora de Educação Especial da SED.



Cultura inclusiva no ambiente escolar

Na ponta do processo estão as escolas. É ali que os serviços se concretizam e se humanizam. Para a diretora da escola Maria de Lourdes Toledo Areias, Adriana Belai, a educação inclusiva não é apenas uma diretriz, mas um valor institucional.

“Na nossa escola, inclusão é prática diária. A equipe se dedica para garantir que todos os estudantes tenham acesso ao conhecimento de forma justa e acolhedora. Temos orgulho de contribuir com uma educação que respeita as diferenças e prepara os jovens para o mundo”.

A Educação Especial oferecida pela Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul mostra que é possível, sim, fazer inclusão com qualidade, responsabilidade e afeto. A história da Jhennyfer é apenas uma entre tantas que ilustram o impacto de uma política pública bem estruturada, aplicada com sensibilidade e planejamento.

Na REE/MS, cada estudante é visto como sujeito único. E é isso que torna essa rede tão especial.

Jackeline Oliveira, Comunicação SED

Fotos: Ricardo Agra/SED