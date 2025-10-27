WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende apontado por homicídio qualificado por envenenamento em Bataguassu

Na manhã deste domingo (26), a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, por meio do Setor de Investigações Gerais – SIG, realizou a prisão em flag...

27/10/2025 07h45
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na manhã deste domingo (26), a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, por meio do Setor de Investigações Gerais – SIG, realizou a prisão em flagrante de um homem de 62 anos, suspeito de ter provocado a morte de um jovem de 22 anos mediante envenenamento.

A ação foi conduzida de forma imediata após o acionamento das equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG), que se deslocaram até o local indicado, onde a vítima havia sido encontrada desacordada, socorrida e posteriormente veio a óbito. As diligências foram iniciadas prontamente, resultando na localização do autor em menos de uma hora após o fato.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Durante as apurações preliminares, foram coletados vestígios (sanduíche com substância usada para o envenenamento) e depoimentos que indicaram o envolvimento direto do suspeito, que, ao ser localizado e preso, confessou o ato aos policiais, relatando ter utilizado substância tóxica misturada ao alimento.

O homem, que é idoso e possui deficiência física grave decorrente de AVC, foi conduzido com todas as cautelas necessárias, sendo preso em flagrante pela prática de homicídio qualificado pelo emprego de veneno, nos termos do art. 121, §2º, III, do Código Penal.

A motivação do crime se deu, segundo o autuado, por reiteradas ameaças, invasões e furtos que estava sendo vítima por parte do jovem, o qual era conhecido no meio policial por ser usuário de drogas e estar envolvido em furtos diversos, sendo suspeito de ter furtado, inclusive, cabos de energia de postes de iluminação pública do município.

