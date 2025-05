Suspeita de roubo qualificado pelo emprego de arma branca é presa pela Polícia Civil em Três Lagoas

Na manhã desta quinta-feira (15/05), agentes da Seção de Investigação Geral e do Núcleo Regional de Inteligência de Três Lagoas prenderam uma mulher, de 42 anos, processada pela prática de roubo qualificado, e que se encontrava foragida da Justiça.

O crime ocorreu em meados do mês de agosto de 2023, quando a suspeita, na companhia de um comparsa e com o emprego de grave ameaça mediante o uso de uma faca subtraíram diversos pertences de uma mulher, a qual chegava em sua residência retornando de seu trabalho.

Com a instauração do processo, a suspeita não foi mais localizada, e por este motivo, bem como pelo fato de sua vasta folha de antecedentes policiais, com diversas prisões em flagrante como suspeita da prática dos crimes de tráfico de drogas e furto, o Ministério Público representou por sua prisão preventiva, que restou determinada pelo juízo da 2ª Vara Criminal Residual da Comarca de Três Lagoas.

Após tomar conhecimento da existência da ordem judicial, foram feitos os levantamentos pela equipe do NRI, sendo apuradas evidência de seu paradeiro, e após diligências, ela foi localizada e presa por investigadores da SIG.

Após a realização do exame de corpo de delito, a mulher foi encaminhada às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para aguardar a disposição da Justiça.

A SIG de Três Lagoas solicita a colaboração e apoio de toda população, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.