Polícia Civil prende em flagrante autor de extorsão mediante sequestro e apreende armas de fogo em Campo Grande

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), prendeu em flagrante, na tarde deste sábado (25), R.S.F. (34 anos), pelo crime de extorsão mediante sequestro. A ação resultou ainda na apreensão de armas de fogo, aparelhos celulares e um veículo utilizado na prática criminosa.

De acordo com o apurado, os policiais civs receberam a informação de que uma mulher de 25 anos, esposa de um homem também de 25 anos havia sido sequestrada. Diante da gravidade do caso e da possibilidade de risco à vida da vítima, as equipes do Garras iniciaram imediatamente as diligências para localizá-la e identificar os autores.

Durante as buscas, a vítima foi libertada no Bairro Moreninhas, em Campo Grande. Após ser resgatada, ela relatou aos policiais as violências física e psicológica sofridas no cativeiro, incluindo ameaças de mutilação, coronhadas, chutes e intimidações de morte. O companheiro da vítima também foi ameaçado caso não entregasse o dinheiro do resgate, que não chegou a ser pago.

Com base nas informações fornecidas pelas vítimas, os investigadores localizaram R.S.F., que estava em posse do celular utilizado para realizar as ameaças e exigir o pagamento. A residência usada como cativeiro foi identificada, preservada e periciada.

Embora um dos envolvidos tenha sido preso em flagrante, as investigações continuam para identificar e capturar os demais participantes, entre eles um possível integrante de facção criminosa que estaria foragido da Justiça. O autor foi autuado em flagrante pelos crimes de extorsão mediante sequestro, posse de arma de fogo de uso restrito e ameaça, permanecendo à disposição da Justiça.

A ação contou com o apoio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).