WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende em flagrante autor de extorsão mediante sequestro e apreende armas de fogo em Campo Grande

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), pr...

26/10/2025 11h05
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), prendeu em flagrante, na tarde deste sábado (25), R.S.F. (34 anos), pelo crime de extorsão mediante sequestro. A ação resultou ainda na apreensão de armas de fogo, aparelhos celulares e um veículo utilizado na prática criminosa.

De acordo com o apurado, os policiais civs receberam a informação de que uma mulher de 25 anos, esposa de um homem também de 25 anos havia sido sequestrada. Diante da gravidade do caso e da possibilidade de risco à vida da vítima, as equipes do Garras iniciaram imediatamente as diligências para localizá-la e identificar os autores.

Durante as buscas, a vítima foi libertada no Bairro Moreninhas, em Campo Grande. Após ser resgatada, ela relatou aos policiais as violências física e psicológica sofridas no cativeiro, incluindo ameaças de mutilação, coronhadas, chutes e intimidações de morte. O companheiro da vítima também foi ameaçado caso não entregasse o dinheiro do resgate, que não chegou a ser pago.

Com base nas informações fornecidas pelas vítimas, os investigadores localizaram R.S.F., que estava em posse do celular utilizado para realizar as ameaças e exigir o pagamento. A residência usada como cativeiro foi identificada, preservada e periciada.

Embora um dos envolvidos tenha sido preso em flagrante, as investigações continuam para identificar e capturar os demais participantes, entre eles um possível integrante de facção criminosa que estaria foragido da Justiça. O autor foi autuado em flagrante pelos crimes de extorsão mediante sequestro, posse de arma de fogo de uso restrito e ameaça, permanecendo à disposição da Justiça.

A ação contou com o apoio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Itaquiraí
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende em flagrante autor de furto e recupera dinheiro subtraído em comércio de Nova Andradina
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO Mega-Sena: confira os números sorteados no concurso 2.932
Nioaque, MS
Atualizado às 10h05
23°
Chuva Máxima: 25° - Mínima: 21°
24°

Sensação

1.25 km/h

Vento

89%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 minuto Hugo Motta diz que diálogo volta a ocupar relação entre Brasil e EUA
Há 1 hora Polícia Civil prende em flagrante autor de extorsão mediante sequestro e apreende armas de fogo em Campo Grande
Há 2 horas Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Itaquiraí
Há 2 horas Polícia Civil prende em flagrante autor de furto e recupera dinheiro subtraído em comércio de Nova Andradina
Há 3 horas CNI: encontro Lula-Trump representa "avanço concreto" em negociações
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Frigorífico em Nioaque é alvo de megaoperação por sonegar R$ 779 milhões Grupo familiar do setor frigorífico é alvo de operação por ocultação de patrimônio e uso de “laranjas”
2
Há 7 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
3
Há 3 dias Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
4
Há 3 dias Faculdade da USP rompe convênio com Universidade de Haifa, de Israel
5
Há 2 dias Comissão de Fiscalização Financeira discute preços cobrados pela energia de Itaipu
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados