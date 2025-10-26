WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Itaquiraí

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Itaquiraí, prendeu em flagrante neste sábado (25) W.A.V. (30), autor de uma t...

26/10/2025 10h01
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Itaquiraí, prendeu em flagrante neste sábado (25) W.A.V. (30), autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no Bairro Boa Vista. Ele é acusado de atacar um homem de 44 anos com pelo menos três golpes de faca, atingindo o peito, o antebraço e a mão da vítima.

Após o crime, o autor fugiu do local, mas foi localizado e capturado em curto espaço de tempo pela equipe da Polícia Civil, que também apreendeu a arma utilizada na ação. Durante o interrogatório, o preso confessou o crime e afirmou que pretendia matar a vítima em razão de um desentendimento envolvendo um telefone celular, que, segundo ele, lhe pertenceria e não havia sido devolvido.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Francisco de Itaquiraí, sendo posteriormente transferida em vaga zero para outro município devido à gravidade dos ferimentos. 

