Polícia Civil prende em flagrante autor de furto e recupera dinheiro subtraído em comércio de Nova Andradina

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Nova Andradina, prendeu em flagrante um homem pelo crime de furto ocorrido em um espaço destinado ao comércio informal, localizado no Bairro Centro Educacional.
De acordo com as informações apuradas, foram subtraídos R$ 200,00 de um comerciante local. Assim que o caso foi comunicado à Polícia Civil, iniciou-se as investigações e as equipes da Delegacia de Nova Andradina conseguiram identificar e localizar o autor.
Durante a ação, os policiais civis recuperaram a quantia furtada, que, após os procedimentos legais, foi devolvida à vítima.
Serviço – Informações e denúncias podem ser encaminhadas de forma anônima à Delegacia de Nova Andradina pelos números: (67) 99262-9885 e (67) 3441-1316.
Sensação
Vento
Umidade