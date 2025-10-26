Polícia Civil prende em flagrante autor de furto e recupera dinheiro subtraído em comércio de Nova Andradina

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Nova Andradina, prendeu em flagrante um homem pelo crime de furto ocorrido em um espaço destinado ao comércio informal, localizado no Bairro Centro Educacional. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

De acordo com as informações apuradas, foram subtraídos R$ 200,00 de um comerciante local. Assim que o caso foi comunicado à Polícia Civil, iniciou-se as investigações e as equipes da Delegacia de Nova Andradina conseguiram identificar e localizar o autor.

Durante a ação, os policiais civis recuperaram a quantia furtada, que, após os procedimentos legais, foi devolvida à vítima.

Serviço – Informações e denúncias podem ser encaminhadas de forma anônima à Delegacia de Nova Andradina pelos números: (67) 99262-9885 e (67) 3441-1316.

Nenhum comentário 500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar * O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.

Mostrar mais comentários