WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Internacional

Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira

Lula pediu suspensão imediata das tarifas enquanto países negociam

26/10/2025 08h55
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© CanalGov/Reprodução
© CanalGov/Reprodução

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que as negociações com o governo dos Estados Unidos para a suspensão do tarifaço contra as exportações brasileiras serão iniciadas neste domingo (26), em Kuala Lumpur, na Malásia.

Segundo o chanceler brasileiro, a autorização para o início das negociações foi dada pelo presidente Donald Trump após reunião como presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Vieira disse que a primeira reunião deve ser realizada na noite deste domingo, no fuso do horário da Malásia, que está 11 horas à frente do horário oficial de Brasília. Na conversa, Lula pediu a Trump que as tarifas extras sejam suspensas enquanto os dois países estiverem negociando, o que pode ocorrer após as primeiras conversas entre os representantes brasileiros e norte-americanos.

"A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções a sua equipe para que comece um processo, um período de negociação bilateral, que deve se iniciar hoje ainda, porque é para tudo ser resolvido em pouco tempo", afirmou.

As negociações serão conduzidas pelo próprio chanceler, que terá auxílio do secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Fernando Elias Rosa.

Pelo lado norte-americano, as negociações serão conduzidas pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Em julho deste ano, Trump anunciou um tarifaço de 50% sobre todos os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. Em seguida, ministros do governo brasileiro e do Supremo Tribunal Federal (STF) também foram alvo da revogação de vistos de viagem e outras sanções pela administração norte-americana.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil PF define plano de segurança para os dias de COP 30 em Belém
© Valter Campanato/Agência Brasil Fome é irmã da guerra, diz Lula no Fórum Mundial da Alimentação
© Valter Campanato/Agência Brasil Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China
Nioaque, MS
Atualizado às 10h05
23°
Chuva Máxima: 25° - Mínima: 21°
24°

Sensação

1.25 km/h

Vento

89%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 9 minutos Hugo Motta diz que diálogo volta a ocupar relação entre Brasil e EUA
Há 1 hora Polícia Civil prende em flagrante autor de extorsão mediante sequestro e apreende armas de fogo em Campo Grande
Há 2 horas Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Itaquiraí
Há 2 horas Polícia Civil prende em flagrante autor de furto e recupera dinheiro subtraído em comércio de Nova Andradina
Há 3 horas CNI: encontro Lula-Trump representa "avanço concreto" em negociações
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Frigorífico em Nioaque é alvo de megaoperação por sonegar R$ 779 milhões Grupo familiar do setor frigorífico é alvo de operação por ocultação de patrimônio e uso de “laranjas”
2
Há 7 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
3
Há 3 dias Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
4
Há 3 dias Faculdade da USP rompe convênio com Universidade de Haifa, de Israel
5
Há 2 dias Comissão de Fiscalização Financeira discute preços cobrados pela energia de Itaipu
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados