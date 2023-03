Vereadora Rose Arruda solicita urgência em recuperação de estradas na Colônia Nova e Morrinho

Usando de suas atribuições, a Vereadora Rose Arruda (UNIÃO)apresentou ao plenário em sessão ordinária do dia 14/03, sugestão direcionada ao secretário de Obras do município, Homero Santana de Freitas, no sentido que viabilize a recuperação das estradas que compõem a malha viária rural da Colônia Nova e Morrinho.

Pela vereadora foi justificado que é de conhecimento de todos as constantes chuvas nesse período, que junto acarreta em dificuldades e danificações ocasionadas na localidade vicinais para com o tráfego, causando sérios transtornos principalmente para quem precisa utilizar as estradas rurais.

É fato que em muitos tr echos, o cascalho foi levado pela enxurrada e erosões o que traz total dificuldade à passagem de veículos, gerando um problema ainda maior, uma vez que o transporte escolar está impossibilitado de fazer os percursos nessas localidades, ocasionando prejuízos aos alunos pela ausência em frequentar as salas de aulas.

A imagem enviada por um internauta à vereadora com emoji de avião, diz claramente “aqui só de avião a coisa tá assim”.

Somado a todos os fatos, vale ressaltar as constantes reclamações por parte dos m oradores afetados diretamente com os problemas, cabendo a vereadora solicitar para que medidas urgentes por parte do poder público venham acontecer.

Entendendo que a matéria é de alta relevância, o vereador Nado Andréa (PSDB) solicitou a vereadora para assinar a sugestão, garantindo assim força na demanda dos serviços, sendo aprovado por unanimidade.

Fonte: Câmara Municipal de Nioaque

Edição e foto: Elizete Maidana