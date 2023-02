Vereadora Rose Arruda exerce função fiscalizadora, requer informações sobre a morte de Costinha e beneficiários do Auxilio Brasil

Com retorno das atividades legislativas, durante a primeira sessão do ano na Câmara de Vereadores de Nioaque, a vereadora Rose Arruda (UNIÃO) apresentou requerimentos, cobrou explicações e ressaltou a importância do esclarecimento sobre a morte do jovem Anderson Costa, o Costinha, ocorrida no mês passado após passar mal em uma partida de futebol da Copa Comércio no campo sintético.

Caso Costinha

Conhecido como “Costinha”, o rapaz jogava pelo pelo time da Barbearia do Vale, momento em que passou mal e caiu. Testemunhas relatam que não havia ambulância no campo. Quem estava presente acionou a ambulância da cidade, porém em vão.

Devido a demora, o jovem foi colocado na carroceria de uma picape e levado ao hospital municipal, mas, Anderson morreu no Hospital de Pequeno Porte Arold o Lima Couto. Vídeo que circulou pelo WhatsApp mostra o momento em que o rapaz é carregado, com a ajuda de demais presentes e colocado na carroceria de uma picape.

Em sua fala, a vereadora explicou que foi procurada pela mãe do jovem, Lucilene dos Santos, para ajudá-la no esclarecimento da morte do filho. Diante disso, Rose enviou um ofício para a Secretaria de Saúde cobrando explicações sobre o ocorrido.

Conforme ofício assinado pela Secretária de Saúde enviado em resposta, o evento teria sido organizado por vinte comércios locais, que não mandaram nenhuma requisição de ambulância no local: 1- GALVÃO SUPERMERCADO; 2- GALVÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 3- GMN TELECOM; 4- LABORATÓRIO BRUNO; 5- LEÃO LOUGE; 6- AUTO ELÉTRICA R.L.; 7- FAZENDA PICADA; 8- AUTO ESCOLA CAÇULA/AGRÍCOLA KANADÁ; 9- AUTO PEÇAS PANTANAL; 10- GLOBO VIDROS; 11- LUCELY STUDIO HAIR/DROGARIA SANTO ANTONIO; 12- 13 DE MAIO; 13- BAR MONTE ALTO; 14- VARANDAS LANCHES; 15- F. BARCELONA; 16- ASSISTÊCIA TECNICA VELASQUES; 17- CASAS DE MOTOS/BR; 18- BARBEARIA D’VALE; 19- MECÂNICA T.A.; 20- FRIGORÍFICO BXB.

A vereadora ainda ressaltou que, de acordo com a secretária de saúde, “havia ambulância disponível no pátio do HPP no mento do ocorrido (…). Havia no HPP a equipe de plantão composta de médico, enfermeira, técnicos de enfermagem e motorista”, porém, mesmo assim, o socorro não foi enviado para o campo sintético.

Rose ressaltou que irá continuar investigando o ocorrido para dar uma resposta para a família e sociedade como um todo.

Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é um programa de transferência direta e indireta de renda, destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade social. O Programa é gerido pelo Ministério da Cidadania, responsável pelo envio dos recursos para pagamento. A seleção das famílias é feita pelo Ministério da Cidadania com base nos dados inseridos pelas prefeituras no Cadastro Único. Esse processo é realizado mensalmente considerando a composição familiar e a renda de cada integrante.

Diante dos conhecimentos de sua funcionalidade, a Vereadora Rose Arruda (UNIÃO) requerimento à Secretária de Assistência Social Larissa Vicente Martelosso Couto, para que em conformidade com o Artigo 37, Inciso XV, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Inciso XV, Artigo 37 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nioaque-MS, seja enviado a relação nominal dos beneficiários do Auxílio Brasil, referente aos últimos seis meses .

Ainda pela vereadora foi afirmado o que pedido se dá, devido a denúncias de que há cidadãos no município de Nioaque recebendo o benefício fora dos critérios, e como agente pública, cumprido suas prerrogativas de fiscalização, vem através do requerimento solicitar a lista dos beneficiários, para assim esclarecer aos munícipes o que da fato está acontecendo.

A vereadora justificou seu pedido, elencando os motivos da solicitação, e com apoio em assinatura do vereador Pablo Corrêa (MDB) recebeu aprovação por unanimidade.

Com informações comunicação Câmara Municipal/ Foto: Ilza Ramos