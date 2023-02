Vereadora Rose Arruda cobra do Prefeito Valdir Junior esclarecimento quanto a construção da ponte sobre o Rio Nioaque que encontra-se paralisada

Há quase um ano paralisada, a ponte sobre o Rio Nioaque volta ser destaque entre as pautas do Poder Legislativo de Nioaque, sendo apresentada pela vereadora Rose Arruda (UNIÃO) requerimento direcionado ao prefeito Valdir Couto Junior (PSDB) solicitando esclarecimento.

Em 23/06/2021 a Prefeitura de Nioaque, através da Secretaria de Obras, comunicou no portal do poder executivo, a interdição da referida ponte a partir do dia 30 de Junho daquele ano, para manutenção.

Acontece que logo após essa manutenção a ponte ruiu, levando a interdição total, em razão disto o poder executivo licitou a construção de uma ponte de concreto no local, tendo contratado a empresa Taquion, para a execução da obra, obra foi paralisada, em que até o presente momento os moradores daquela região continuam sem solução para o problema.

Diante da situação muito moradores tem procurado a vereadora Rose, para que a mesma cobre do poder público uma solução.

Já na sessão ordinária do dia 14/02, pela vereadora foi apresentado requerimento direcionado ao prefeito Valdir Couto de Souza Júnior, para que em conformidade com o Artigo 37, Inciso XV, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Inciso XV, Artigo 37 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nioaque-MS, que preste informações visando os esclarecimentos necessários pertinentes aos procedimentos que foram adotados para solucionar o problema inerente ao atraso e/ou abandono da obra da ponte sobre o Rio Nioaque-MS, sob responsabilidade da Empresa Taquion Obras de Infraestrutura, bem como nos seja enviado o cronograma dos serviços, valores pactuados e repasses financeiros efetuados nos termos do contrato com a empresa vencedora, previsão de término da obra e o motivo do atraso.

“O intuito do presente requerimento é solicitar à Prefeitura esclarecimentos sobre o atraso e/ou abandono da obra de construção da Ponte de concreto na localidade acima referida, levando em consideração que a ponte até a presente data não teve sua obra concluída e é o único meio de acesso de todos moradores daquela região, servindo além do tráfego diário para o escoamento da produção agropecuária, assim somam-se diversos fatores que vem prejudicando os proprietários daquela localidade e, tão logo teremos o início do ano letivo certamente trará transtornos ao transporte escolar” justificou a vereadora.

Ainda pela vereadora foi enfatizado a preocupação para com a precariedade e periculosidade do desvio realizado no local, o que pode acontecer fatalidade maiores.

Vereadores solicitaram para j untos assinar o pedido, pois entenderam que o requerimento da vereadora Rose é de suma importância, sendo os vereadores: Sérgio Marques (PT), Pablo Ruan Pache Corrêa (MDB), Reinaldo Garcia Andréa (PSDB) e Vereador Jeuzimar Mendes Araújo (PP), com aprovação por unanimidade.

Edição e Foto: Elizete Maidana.

Fonte: cmnioaque.ms.gov.br