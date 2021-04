Vereadora Cândida Thereza solicita instalação de ninhos artificiais para araras

Hoje pela manhã (07/04), vereadora Cândida de Andréa (PSDB) esteve acompanhada do prefeito Valdir Junior, e do secretário de Obras Homero Santana para receber as caixas de ninho de araras, quais foram solicitadas vias requerimento em setembro de 2020.

A solicitação feita pela vereadora se motivou ao fato de que os pés de coqueiros que embelezam a Praça VX de Novembro estão sendo danificadas pelas muitas araras que buscam local para fazer ninhos.

Para aliar a beleza da praça com as constantes aparições das araras, que se tornou atração em Nioaque, Cândida solicitou a criação dos ninhos artificiais.

Ação visa dar condições para que as aves se reproduzam e voltem a natureza para a permanência e perpetuação das espécies, bem como a preservação da flora, os quais poderão ser colocados em locais específicos onde constantemente essas aves são avistadas.

A especificidade das caixas é de: 60 centímetros de altura por 45 centímetros de cumprimento, ficando na altura de um poste, onde cada caixa-ninho comportará um casal de arara com até três filhotes, feitas de acordo com os estudos já existentes em localidades implantadas.

Edição e foto: Elizete Maidana