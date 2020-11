Vereadora Cândida Thereza requer construção de ginásio Poliesportivo em escolas do município

Em sessão ordinária do dia 12/11, pela vereadora Cândida Thereza (PSDB) foi apresentado requerimento direcionado ao Deputado Estadual Professor Rinaldo, a Marcelo Ferreira Miranda, Presidente da Fundesporte, a Valdir Couto de Souza Junior, Prefeito Municipal, e a Emerson Augusto Nahabedian Ramos, Secretário Municipal de Educação, no sentido que envidem esforços para Construção de Ginásios Poliesportivos nas Escolas Municipais Noé Nogueira, P. A. Nioaque, Colônia Conceição e Dr. José Garcia Neto, P. A. Palmeira, ambas na Zona Rural, no município.

Candida justificou que a presente proposição vem em atendimento as Comunidades desses projetos de assentamento rurais existentes no Município, com objetivo de promover o fortalecimento da Prática Saudável de Esportes nessas localidades, proporcionar às crianças, adolescentes, jovens e adultos momentos de lazer, além de qualidade de vida. “Expostas as razões, esperamos contar com a aprovação e atendimento desta proposição, ressaltando que estamos atendendo reivindicação de nossos munícipes”, finalizou a vereadora, que obteve apoio em assinatura do vereador João Carlos Vera (MDB)

Edição e foto: Elizete Maidana