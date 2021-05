Vereadora Cândida solicita construção de quebra-molas no prolongamento da Av Visconde de Taunay

Localidade que abrange Bairro Largo da Baía

Em sessão ordinária realizada em 28/04, pela vereadora Cândida Thereza (PSDB) foi apresentada sugestão direcionada a Valdir Couto de Souza Junior, Prefeito Municipal, e a Homero Santana de Freitas, Secretário Municipal de Obras, para que seja construída 03 lombadas no prolongamento da Avenida Visconde de Taunay, extensão do Bairro Largo da Baia.

Cândida justificou seu pedido externando que o pedido se dá em atendimento a reivindicação dos moradores do Bairro Largo da Baia, os quais se mostram preocupados com a segurança e bem-estar da comunidade, tendo em vista que em sua maioria os condutores de veículos automobilísticos não respeitam o limite de velocidade, caminhões usados para transporte de bovinos, grãos, calcário, maquinários e defensivos agrícolas transitam sempre em alta velocidade, situação esta que coloca em risco a segurança dos pedestres, principalmente em horários de cultos e escolar. Diante da situação faz se necessário a construção de lombadas em pontos mais estratégicos da referida avenida, visando com isso inibir essa prática constante de velocidade acima do permitido.

Outro fator reclamado pelos moradores é quanto à questão da poeira que afeta a saúde do cidadão, sendo que constantemente as crianças no horário de espera do transporte escolar são expostas a esse malefício.

Em apoio à sugestão, vereador Nado Andréia (PSDB) solicitou para assinar junto o pedido, sendo aprovado por unanimidade.

Edição e foto: Elizete Maidana

Vídeo: Ilza Ramos