Vereadora Cândida apresenta requerimento em atenção ao combate do COVID 19

Vereadora Cândida Thereza solicita inclusão de forma prioritária nos planos de imunização contra a COVID-19, dos Trabalhadores em Educação do Estado de Mato Grosso do Sul

Vereadora Cândida Thereza de Andréa (PSDB) apresentou em sessão ordinária do dia 11/02, requerimento em que solicita a Valdir Couto de Souza Junior, Presidente da ASSOMASUL, e a Geraldo Resende, Secretário de Estado de Saúde, requerendo aos mesmos medidas que visem a inclusão de forma prioritária nos planos de imunização contra a COVID-19, dos Trabalhadores em Educação do Estado de Mato Grosso do Sul. Ainda, requer ao secretário de saúde do estado Geraldo Resende, que neste mesmo sentido encaminhe expediente ao Ministério da Saúde, com a finalidade que a respectiva inclusão abranja os trabalhadores em educação de todos os níveis, municipal, estadual e federal.

Ao justificar seu requerimento, Cândida disse que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o COVID-19, divulgado pelo Ministério da Saúde, já coloca os profissionais de educação entre os grupos prioritários, mas na quarta fase de vacinação, portanto, é certo que precisa dar maior prioridade para este grupo.

Ainda foi enfatizado várias ações em torno do assunto, das motivações e prevenções.

“Todos nós queremos um retorno seguro às aulas, neste seguimento podemos afirmar que é coerente que tais profissionais da educação sejam considerados entre os grupos prioritários no Plano Nacional de Imunização e seus desdobramentos nos entes federativos, sendo necessário promover amplo diálogo e cooperação federativa para que os gestores das três esferas, da saúde e educação, adotem medidas urgentes de vacinação”, finalizou a vereadora que obteve apoio em assinatura na propositura dos vereadores Pablo Ruan (MDB) e Silas Ferreira (PSDB), recebendo aprovação por unanimidade.

Edição e foto: Elizete Maidana