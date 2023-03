Vereador Sérgio Terena reitera solicitação feita em agosto de 2022, em que solicita serviço de manutenção das estradas nas estradas vicinais das aldeias

O Vereador Sérgio Terena (PT), através de requerimento apresentado ao plenário na sessão ordinária do dia 28 de fevereiro, requereu ao prefeito municipal Valdir Couto de Souza Júnior, reiteração quanto a indicação Nº 05/2022, em que solicita serviços de manutenção, recuperação e cascalhamento das estradas vicinais existentes nas Aldeias Indígenas do município.

Em sua justificativa, o vereador disse que os serviços solicitados visam minimizar os problemas de trafegabilidade daqueles que utilizam as referidas estradas, seja para escoar a produção agrícola, para se locomover e, principalmente no momento de retorno das atividades escolares. ‘Esclarecemos, que as comunidades há tempo não estão sendo atendidas neste sentido, sendo que neste período de volumes excessivos de chuvas as estradas estão em péssimas condições, razões pelas quais estamos reiterando a Indicação 05/2022, apresentada em 02 de agosto de 2022”, finalizou o vereador.

Em apoio a propositura, os vereadores Pablo Correa (MDB) e Seco (PP) solicitaram para assinar juntos, somando força no pedido, sendo aprovado por unanimidade.

Edição Elizete Maidana

Foto Ilza Ramos

Fonte: Câmara Municipal de Nioaque