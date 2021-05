vereador Pablo Ruan solicita revisão de logradouro em Nioaque

Motivação seria dificuldades dos moradores em receber as correspondências

Em sessão ordinária realizada em 28/04, pelo vereador Pablo Ruan (MDB) foi apresentada sugestão direcionada a Valdir Couto de Souza Júnior, sugerindo possibilidade de revisão do nome do logradouro público Alameda Valentim Kratzer, trecho compreendido entre a Rua XV Novembro e Coronel Camisão, retomando a antiga denominação de Rua Marechal Deodoro, sendo a denominação de Alameda Valentim Kratzer tenha início do Pontilhão a seguir.

Ao justificar seu pedido, o parlamentar apresentou a solicitação dos próprios moradores do referido trecho desta rua, os quais ainda tem dificuldade com diversos serviços que necessitam do endereço desde a alteração da antiga denominação, a qual era Marechal Deodoro e passou a constar como Alameda Valentim Kratzer.

Em apoio a proposta, assinaram juntos os vereadores Silas Ferreira (PSDB) e Nado Andréia (PSDB), recebendo aprovação por unanimidade.

Edição e foto: Elizete Maidana

Vídeo: Ilza Ramos