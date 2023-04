Vereador Pablo Corrêa requer reunião para prevenção de violência nas escolas

Com a finalidade de debater a adoção de política voltada para prevenção à violência contra alunos e profissionais da Educação na Rede de Ensino de Nioaque, o vereador Pablo Pache Corrêa (MDB) apresentou requerimento ao presidente da Câmara Municipal, Silas Nunes Ferreira, para que providencie agendmento de reunião com autoridades, envolvendo representantes dos poderes Legislativo, Executivos, Judiciário e do Exército Brasileiro.

Um dos motivos para a solicitação foi a tragédia ocorrida na última quinta-feira (5), no Centro de Educação Infantil (CEI) Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), que acabou terminando com a morte de quatro crianças e cinco feridas.

De acordo com o vereador, a falta de segurança é um dos problemas enfrentados nas escolas. Daí, segundo ele, necessárias medidas urgentes, ‘’mobilizando as autoridades e órgãos competentes, reforçando a segurança nas escolas”. O parlamentar apontou, ainda, algumas medidas que podem ser tomadas, como contratação de agentes de portaria, monitoramento por câmeras nas escolas, além de policiamento ostensivo diário de forma a prevenir as ações de violência.

Disse ainda que ‘’essa demanda é um desejo antigo de pais e mestres que anseiam por mais segurança nas escolas para que não ocorra em nosso município o que temos presenciado atualmente em nosso país, com muitas vidas inocentes sendo ceifadas por conta da violência’’. Frisou que o poder público, em todos seus níveis, diante dessa situação não pode ficar de braços cruzados. ‘’Somos representantes do povo e assim devemos proceder. Seria inadmissível que, diante dessas fatos horrendos acontecendo dentro das escolas, venha logo a cair no esqeucimento’’.

Por entender a importância da proposta apresentada por Pablo Pache Corrêa, assinaram o requerimento os vereadores Sérgio Marques (PT), Vera Cândida Thereza de Andrade Ferreira (PSDB), Reinaldo Garcia Andréa (PSDB), Rosimeira Meza Arruda (União Brasil) e José Gonçalves Barboza (MDB).

Convidados

Para a reunião, o vereador pede que seja agendada com a participação do prefeito Valdir Couto de Souza Júnior, o tenente-coronel André Mendes Pereira de Paula (comandante do 9º Grupo de Artilharia e Campanha), Mariana Sleiman (promotora de Justiça), 2º Tenente Claudio Antonio Cândido (comandante do 4º Pelotão da Polícia Militar de Nioaque) e o secretário municipal de Educação Émerson Augusto Nahabedian Ramos.