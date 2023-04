Vereador Neguinho da Santa Amélia solicita emenda parlamentar no montante de 100.000,00 reais

A emenda solicitada ao deputado estadual Lucas de Lima destina a compra de terreno com objetivo de construção da sede da associação dos Ministros Evangélicos de Nioaque – AMEN

A pauta das solicitações do Poder Legislativo da semana contou com pedido do vereador Neguinho da Santa Amélia (PP), que vislumbra atender a Associação dos Ministros Evangélicos de Nioaque- AMEN, com aquisição de terreno para construção da sede.

Para o atendimento da compra de terreno, o vereador apresentou requerimento destinado ao deputado estadual Lucas de Lima, em que solicita recursos via emenda parlamentar no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a destinação a Associação dos Ministros Evangélicos de Nioaque – AMEN

A Associação dos Ministros Evangélicos de Nioaque – AMEN, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 26.024.445/0001-03, iniciou suas atividades no dia 27/07/2016, com sede na Avenida XV de Novembro n.º 596, Centro, Nioaque-MS, vez que desenvolve atividades de organização religiosa ou filosóficas, dentre as quais destaca-se a Semana Evangélica, comemorada no mês de setembro, instituída através da Lei nº 2.230/2007, fazendo parte do calendário oficial de eventos no município.

Após apresentação do requerimento, o vereador destacou a importância de estar munindo a associação com o terreno, pois a prática religiosa traz valores construtivos à sociedade, e dentro desse parâmetro muitos jovens tem aderido, o que faz com que pensamentos salutares tornam a vida do jovens, crianças e adultos voltado para o bem em uma sociedade.

Vereadores solicitaram para junto assinar o pedido, sendo os vereadores Silas Nunes Ferreira (PSDB) e Pablo Ruan Pache Correa(MDB), com aprovação por unanimidade.

Edição e fotos: Ilza Ramos

Edição: Elizete Maidana