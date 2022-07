Vereador Neguinho da Santa Amélia solicita do poder executivo limpeza do terreno onde funcionava a APAMIN  

O vereador Neguinho da Santa Amélia (PP) apresentou em sessão ordinária do dia 21/06 sugestão direcionada a Valdir Couto de Souza Júnior, Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente da municipalidade, a realização da limpeza do terreno onde funcionava a APAMIN, no município.

Pelo vereador foi esclarecido que embora reconhece que a limpeza de terrenos é de responsabilidade de seus proprietários, neste caso, justificou que o pedido se faz necessário tendo em vista que a propriedade faz divisão com diversos prédios públicos, os quais abrigam o Centro Educacional Amália Martins Gazote, Quadra Poliesportiva Francisco Elias e Secretaria Municipal de Educação, e muitas residências.

Ainda ressaltou que há vários anos não se faz qualquer manutenção voltada a limpeza dessa localidade, a vegetação tomou uma proporção enorme e densa, acumulando lixo, com proliferação de animais peçonhentos e, até mesmo servindo de abrigo para atos ilícitos, o que vem trazendo transtornos para toda vizinhança.

Além desses transtornos, o acumulo de sujeira gera problemas de saúde pública, o que traz a necessidade da limpeza por parte do poder público, enfatizou o vereador.

A sugestão foi bem acolhida pelos demais vereadores quais emitiram seus votos favoráveis à aprovação, e com apoio em assinaturas por parte dos vereadores Silas Nunes Ferreira(PSDB), Pablo Ruan Pache Corrêa (MDB), Jeuzimar Mendes Araújo (PP) e Reinaldo Garcia Andréa (PSDB).

Edição e fotos: Elizete Maidana