Vereador Neguinho da Santa Amélia solicita construção de quadra poliesportiva

Em sessão ordinária do poder legislativo de Nioaque, vereador Neguinho da Santa Amélia solicitou a Valdir Couto de Souza Júnior, Prefeito Municipal e a Jorge Luiz Alves Cardoso, Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, no sentido que seja tomada medidas necessárias na elaboração de projeto com a finalidade de promover a construção de uma quadra poliesportiva coberta na comunidade da Vila Santa Amélia.

O vereador justificou seu pedido, externando que a construção de uma quadra poliesportiva ora solicitada atenderá aos anseios da comunidade da Vila Santa Amélia, a qual a tempos vem reivindicando um local que venha suprir a carência dos moradores no quesito ao esporte recreativo e lazer.

Ainda disse que a construção de uma quadra poliesportiva naquela comunidade terá como principal objetivo oferecer uma melhor qualidade de vida aos moradores, contribuindo e incentivando com o desenvolvimento social de crianças, jovens e adultos, propiciando a prática do lazer através do esporte, bem como o espaço poderá atender no desenvolvimento de outras ações voltadas ao bem-estar social de todos os moradores da Vila Santa Amélia. “Ante as justificativas apresentadas contamos com a aprovação pelos nobres pares vereadores e, empenho da administração municipal no atendimento desta proposição”, finalizou o vereador que obteve apoio em assinatura dos vereadores Silas Ferreira (PSDB) e Cândida Andréa Ferreira (PSDB), recebendo aprovação por unanimidade.

Edição e foto: Elizete Maidana