Vereador Neguinho da Santa Amélia solicita ao Deputado Estadual Lucas de Lima apoio cultural à 17ª Semana Cultural Evangélica

Já pensando na 17ª Semana Cultural Evangélica, instituída pela Lei nº 2.230/2007, que em seu Artigo 1º visa na 3ª semana do mês de Setembro a sua realização, o Vereador Neguinho da Santa Amélia (PP)apredentou ao plenário, requerimento em que destina expediente ao Deputado Estadual Lucas Lima, no sentido que o mesmo dê apoio ao município de Nioaque-MS, na realização do evento do corrente ano, seja com a disponibilização de atração musical gospel em destaque nacional.

Pelo vereador foi ressaltado a importância da antecipação do pedido, pois todos os anos o Poder Executivo oferece respaldo logístico na realização do evento, bem como faz repasse financeiro autorizado em valores para a efetividade de algumas atrações, portanto, é importante destacar a inserção da música gospel e cristã na referida semana da realização dos eventos comemorativos, pois a mesma é positiva e traz uma reflexão espiritual na vida das pessoas, principalmente no ato da adoração a Deus.

Ainda disse que como agente parlamentar busca na esfera estadual esse respaldo, para somar junto nos gastos com o evento.

Entendendo que a propositura é de grande relevância, vereadores solicitaram para assinar juntos o pedido, sendo os vereadores: Silas Nunes Ferreira (PSDB) e Pablo Ruan Pache Correa (MDB) com a aprovação por unanimidade.