Vereador Neguinho da Santa Amélia requer informações do Poder Executivo

No ato de fiscalização, e de cumprimento de suas prerrogativas, o vereador Neguinho da Santa Amélia apresentou ao plenário, requerimento direcionado ao prefeito Valdir Couto de Souza Júnior e ao secretário de educação Émerson Augusto Nahabedian Ramos, em que requer seja enviado a Casa de Leis, informações sobre os Itinerários percorridos pelos ônibus escolares, com as devidas especificações dos locais determinados de embarque e desembarque dos alunos da Rede Municipal de Ensino, bem como informe se há a presença de monitor de acordo com a necessidade de cada meio de transporte utilizado.

Pelo vereador foi enfatizado que a Lei de Diretrizes de Base estabelece a responsabilidade do município em garantir o transporte escolar, mas que vem recebendo inúmeras reclamações por parte de pais de alunos, com referência aos pontos determinados para embarque e desembarque dos alunos e, principalmente, questionamentos com relação a presença de monitor nos ônibus, os quais tem a responsabilidade precípua de acompanhar os alunos durante todo o percurso, devendo garantir a segurança deles no embarque e desembarque e durante o trajeto. Ainda uma das reclamações é de que não está sendo permitido embarque e desembarque de alunos em locais não determinado nas rotas. O vereador ainda questionou quanto a dúvida se a função será desempenhada pelo condutor do veículo, quando não houver o monitor para acompanhar os alunos ocupantes da condução.

Por entender que o requerimento é de grande relevância, vereadores solicitaram para assinar junto, garantindo assim força na demanda, sendo os vereadores: Paulo Roberto Meira Simão ( PP), Sérgio Marques (PT), Rosemeire Mesa Arruda (União Brasil), Reinaldo Garcia Andréa (PSDB), Pablo Ruan Pache Corrêa (MDB), e Silas Nunes Ferreira (PSDB), com aprovação por unanimidade.

Edição e foto: Elizete Maidana