Vereador Neguinho da Santa Amélia requer  criação de cargo de Monitor para o Transporte Escolar

O vereador Neguinho da Santa Amélia após receber inúmeras denúncias de falta de segurança aos alunos da rede municipal de educação que são usuários dos transportes escolares, apresentou ao plenário (28/03), requerimento direcionado ao prefeito Valdir Couto de Souza Júnior e ao secretário de educação Émerson Augusto Nahabedian Ramos, solicitação para estudos quanto a criação de cargo de Monitor de ônibus de transporte escolar.

O ato de fiscalizar do parlamentar está aparado por lei designado em sua atribuições, sendo neste caso a preocupação com a segurança e bem-estar das crianças que utilizam esse meio de transporte para chegar à escola.

Com a presença do monitor do transporte escolar , que tem a função de garantir a segurança dos estudantes durante o trajeto, observando e orientando sobre o uso correto dos cintos de segurança, respeito às regras de trânsito e prevenção de possíveis situações de risco, certamente ajudará na organização dos estudantes e do veículo.

A criação desse cargo pode contribuir para a melhoria da qualidade do transporte escolar, aumentando a segurança dos estudantes e tranquilizando os pais quanto ao bem-estar de seus filhos durante o trajeto.

“Portanto, é importante que sejam realizados estudos para avaliar a viabilidade da criação do cargo de monitor do transporte escolar, considerando aspectos como custos, demanda e benefícios para a comunidade escolar” disse o vereador.

Por entender que o requerimento é de grande relevância, vereadores solicitaram para assinar junto, garantindo assim força na demanda, sendo os vereadores: Rosemeire Mesa Arruda (União Brasil), Reinaldo Garcia Andréa (PSDB), e Silas Nunes (PSDB), Jeuzimar Mendes (PP) com aprovação por unanimidade.

Por Elizete Maidana