“Vem buscar minha arma aqui, seu merda”, diz Sargento Fahur ao confrontar Flávio Dino

O deputado Sargento Fahur (PSD-PR) confrontou e xingou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), na quinta-feira (9), durante um evento da indústria da defesa. O parlamentar fez duras críticas à política do desarmamento do governo do PT e desafiou o ministro da Justiça. “Vem buscar minha arma aqui, seu merda”, disse Fahur na tribuna da Câmara. Fahur é coautor de um projeto de lei que pretende suspender os decretos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre armas. “Obrigado por me permitir que assinasse como coautor aquele projeto de decreto legislativo para a gente tentar derrubar esses decretos malignos deste ser maligno que assumiu a Presidência da República”, disse. No evento, estavam presentes os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP); Ubiratan Sanderson (PL-RS); Marcos Pollon (PL-MS); Julia Zanatta (PL-SC); Rafael Pezenti (MDB-SC); Capitão Alden (PL-BA); Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP); Sargento Gonçalves (PL-RN); Silvia Waiãpi (PL-AP) e Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS).