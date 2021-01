VAMOS FALAR SOBRE RESOLUÇÕES DE ANO NOVO?

Todo final de ano é a mesma coisa: fazemos uma lista de metas a cumprir no decorrer do ano que se inicia! Fazemos promessas s nós mesmas de sermos pessoas melhores. Decidimos fazer um grande esforço para mudarmos algo nos próximos 12 meses. Geralmente, essas metas são relacionadas sobre viver de modo mais saudável, ter mais sucesso e encontrar maior satisfação na vida.

Algumas pessoas podem tomar como meta de Ano Novo de melhorar apenas uma área de sua vida. Outros podem sentir que precisam mudar tudo completamente. Essas pessoas podem usar o Ano Novo como um momento para virar a página! Virar a página significa fazer uma mudança e se comportar de maneira mais responsável. No início de um novo ano, podemos simplesmente apagar todos os erros que cometemos no ano passado, como alguém removeria o giz de um quadro negro da escola. Seria como começar da estaca zero. Portanto, para muitas pessoas, o Ano Novo é uma boa época para um novo começo.

Há pessoas, entretanto, que preferem aprender com seus erros (e não apenas apagá-los!). Essas pessoas preferem fazer RESOLUÇÕES ao invés de METAS. Qual a diferença? Resoluções dependem de uma atitude minha em querer mudar. Resoluções são promessas que podemos cumprir. Vamos ver algumas?

Que tal ser mais generoso consigo mesmo e se perdoar mais quando falhar?

Que tal definir metas saudáveis como fazer atividades físicas, parar de fumar, ter uma alimentação menos industrializada?

Que tal aprender algo novo todos os meses (vale formar novos hábitos como ler mais, aprender artesanato, cuidar de plantas)?

Que tal aprender a dizer NÃO (se você é daquelas pessoas que sempre dizem SIM a tudo)?

Que tal ter conversas francas com as pessoas?

Que tal comemorar pequenas conquistas?

Que tal voltar a estudar ou aprender uma nova profissão?

Que tal aprender a perdoar?

Que tal deixar o passado pra lá e parar de se preocupar tanto com o futuro (viva o HOJE!)?

Que tal não se preocupar tanto com que os outros pensam?

Que tal entrar em contato mais com o seu EU interior?

E que tal buscar mais a Deus?

Esta época do ano é uma época natural para começar coisas novas. Afinal, é o início de um novo ano. Está fresco. O velho 2020 está acabando. O que 2021 trará? O novo ano está cheio de possibilidades. Quando fazemos uma resolução de Ano Novo, estamos procurando uma mudança. Frequentemente, uma mudança completa de 180 graus em um comportamento. Muitas igrejas começam o ano com período de oração e jejum dedicando o primeiro dia do ano ao Senhor para que O coloquemos em primeiro lugar. Por que não fazer isso? Faça algo diferente e me conte depois o que isso fez de diferente em sua vida!

Feliz Ano Novo!

Ana Paula Sá Menezes

Mãe de Autista

Mestre em Ensino de Ciências na Amazônia

Especialista em Ensino de Matemática

Especialista em Neuropsicopedagogia