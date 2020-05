Uso de máscaras passa a ser obrigatório a partir de hoje em Nioaque

Para tentar conter o surto do vírus na região, o Prefeito de Nioaque Valdir Júnior decidiu que a partir desta segunda-feira (11), o uso de máscaras será obrigatório em todo o Município de Nioaque.

O Decreto Municipal foi publicado no último dia 07 deste mês, aonde o prazo dado até esta segunda-feira, era para adequação da população e comércio a essa nova regra. Assim vemos uma preocupação do executivo municipal, porque não tínhamos máscaras suficientes no comércio.

E bom que todos usem, porque se o executivo Municipal ver que não tem muitos usando a máscara, pode sair um decreto para multar quem não usar. Sabemos que todas as medidas adotadas no âmbito deste município, são para o bem da população.

Um boletim divulgado pela Prefeitura havia sido falsificado. Neste domingo, a Fake News dizendo que o município tinha o primeiro caso registrado, foi desmentida pela Prefeitura Municipal de Nioaque.

Nos últimos dias o crescimento de casos do Novo Coronavírus vem assustando a população de municípios vizinhos, que por sua vez o executivo foi obrigado a tomar medidas para o bem da população.

O uso de máscaras caseiras, recomendado pelo Ministério da Saúde, é uma estratégia importante no enfrentamento da Covid-19, doença causada pelo Novo Coronavírus. Em Santos, o munícipe que desrespeitar o decreto pode até ser multado em R$ 100.

Para o médico infectologista Ricardo Hayden, a medida é assertiva e se a população utilizar corretamente, mantiver o isolamento social e o distanciamento entre as pessoas, haverá um controle considerável da transmissão da doença.

“Estudos a respeito da evolução da epidemia em alguns países como República Tcheca, Singapura, Taiwan e Hong Kong, em especial, mostram que a adoção de uma série de medidas como o isolamento social, evitar aglomerações, somados com o uso geral das máscaras, apresentaram resultados bastante superiores a outros lugares onde foi adotado apenas o isolamento e distanciamento social”, explica.