Usina de etanol deve ser reativada em 2024 com oferta de 650 empregos em Anaurilândia

Serão investidos mais de R$ 100 milhões na planta do município de Anaurilândia

O Grupo Agroterenas S/A deve reativar, em 2024, a usina de etanol (antiga Usina Aurora) em Anaurilândia, município a 379 km de Campo Grande. Com isso, a previsão é de gerar 650 empregos diretos. Serão investidos mais de R$ 100 milhões para reativação da planta e a produção estimada é de 80 mil metros cúbicos de etanol por ano.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, atualmente, já estão trabalhando na empresa cerca de 300 funcionários.

“Isso mostra que o setor sucroenergético avança no Estado. Tivemos há pouco o anúncio da usina de Paranaíba e agora também a usina de Anaurilândia, que já tem mais de 300 funcionários trabalhando e começa a operar efetivamente em maio do ano que vem”, disse. O secretário ainda informou que o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) vai elaborar um cronograma para acompanhar o andamento das obras e proceder o processo de licenciamento de modo a não haver atrasos.

As tratativas ocorreram na última quinta-feira (16), durante reunião entre representantes do Agroterenas, com o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, o prefeito de Anaurilândia, Edson Takazono, e outros representantes do município.

Setor – Mato Grosso do Sul é o quarto maior produtor de cana-de-açúcar e exportador de bioeletricidade para o SIN (Sistema Integrado Nacional), além de ser o quinto maior produtor de açúcar e de etanol.

Conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e da Biosul, o setor gera mais de 30 mil empregos diretos e só com o pagamento de salários, injetou mais de R$ 834 milhões na economia em 2021.

Atualmente, a cultura ocupa 800 mil hectares espalhados por 39 municípios de Mato Grosso do Sul. Estão em operação 17 usinas, todas produzindo etanol hidratado (o etanol usado como combustível), enquanto 12 unidades produzem o etanol anidro (que é misturado na gasolina); 10 produzem açúcar e todas transformam o bagaço e a palha da cana em eletricidade.

Outras usinas – O Grupo Pedra Agroindustrial S/A, de Andradina (SP), anunciou no início do ano a aquisição da planta da Usina Orbi Bioenergia, localizada na Fazenda Toca da Coruja, no distrito da Vila Raimundo, em Paranaíba. Agora, o empreendimento se chama Usina Cedro.

O investimento previsto na conclusão da Usina Cedro é de R$ 400 milhões e serão gerados até 1.200 empregos diretos e indiretos. A expectativa é concluir as obras e começar a produção em 2024. A previsão é moer 1,2 milhão de toneladas de cana-de-açúcar.

O mesmo grupo também comprou os bens da massa falida da Usina São Fernando Ltda., em Dourados, no primeiro trimestre do ano. Ainda não há intenção de reativar a planta, parada há mais de um ano.

Fonte: Campo Grande News / Foto: Divulgação/Semadesc