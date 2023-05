Universidades do Centro-Oeste trocam experiências para promoção de saúde mental estudantil

No dia 30 de maio, às 17h30, a Rede Brasileira de Universidades Promotoras de Saúde realiza o evento Promoção da saúde mental estudantil e prevenção ao suicídio, uma troca de experiências entre instituições de Ensino Superior da Região Centro-Oeste. O objetivo do encontro é partilhar ações que promovam o bem-estar e a saúde mental, com a participação de estudantes relatando as experiências que tiveram com os programas de apoio à saúde mental de suas respectivas universidades, investigando questões socioeconômicas, saúde, vulnerabilidades ao sofrimento mental, fatores culturais, institucionais, além de aspectos ambientais.

A UFMS é uma das instituições que se preocupam com a saúde mental de todos os que frequentam seus espaços, criando em 2020 o programa Se Cuide, Te Amo!, iniciativa que oferece melhorias para a qualidade de vida da comunidade interna, e que será apresentada no encontro desta terça-feira.

A diretora de Inclusão e Integração Estudantil, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Luciana Contrera, explica que o evento é uma oportunidade para mostrar como a valorização da saúde mental impacta positivamente na relação de todos dentro da Universidade. “O intuito é promover esta integração com as outras universidades, inserir nossos alunos neste dialogo, expandir e divulgar as atividades de promoção à saúde que são desenvolvidas na UFMS, pois muitos ainda não conhecem nosso programa e ele integra todas nossas ações de cuidado à comunidade universitária”.

A estudante do Curso de Fisioterapia, Cristiéle Pinto Martins, é uma das que integram a organização do encontro. “Fiquei muito feliz de receber o convite para participar deste evento, ainda mais levando o nome da fisioterapia e da UFMS em si. Todos os estudantes foram indicados pelos seus professores, é uma responsabilidade muito grande representar seu curso e sua instituição, mas é uma coisa muito boa porque vemos que estamos no caminho certo, o reconhecimento é muito gratificante”.

Se Cuide, Te Amo! Uma ação do coração da UFMS

A partilha de experiências será realizada entre cinco instituições, incluindo a UFMS, que faz parte da organização do evento e vai apresentar o programa Se Cuide, Te Amo!, demonstrando as formas de apoio à comunidade e os benefícios da ação. Criada em 2020, em contexto da pandemia de Covid-19, a iniciativa foi organizada em três eixos específicos: cuidado com as pessoas, em um ambiente inclusivo; desenvolvimento de pessoas, em um ambiente sustentável; e avanço tecnológico, em um ambiente inovador.

“Após a pandemia o programa foi ampliado e aprimorado para ser executado no período de 2023 a 2026, visando cuidar de toda comunidade universitária, identificando situações que merecem atenção e desenvolvendo ações para fortalecimento da comunidade universitária”, explica a diretora.

A diretora explica que o programa engloba a campanha Eu Respeito, sendo que muitas atividades são desenvolvidas e executadas por estudantes, como a Liga Acadêmica de Saúde Mental, criada em 2017, e que desde então auxilia na valorização da vida dos discentes, trabalhado no Setembro Amarelo.

“Suicídio e saúde mental ainda são, infelizmente, tabu, muitas pessoas correm do assunto, mas é de extrema importância falarmos sobre. Dentro da resolução do programa Se Cuide, Te Amo!, tem um guia de prevenção ao suicídio que achei muito interessante. Lá tem sinais que podemos reconhecer, como podemos reconhecer, como podemos abordar, o que podemos fazer. Na UFMS temos programas durante o ano todo, não apenas no Setembro Amarelo”, afirma a estudante Cristiéle.

O evento será on-line e gratuito, aberto a todos os interessados em ouvir as experiências das universidades regionais, e começa às 17h30. Os participantes recebem certificação pela plataforma.

Com informações da assessoria