Um dia após vereadores fazerem requerimento por causa de ponte, colheitadeira fica encalhada

Após o vereadores Rose Arruda (União), Sérgio Terena (PT), Pablinho (MDB), Nado Andréa (PSDB) e Vereador Seco (PP) assinarem requerimento para que a prefeitura preste informações visando os esclarecimentos necessários pertinentes aos procedimentos que foram adotados para solucionar o problema do atraso e/ou abandono da obra da ponte sobre o Rio Nioaque-MS, uma colheitadeira fica encalhada sobre ponte improvisada.

Conforme noticiado pelo Nioaque Online, em 23/06/2021 a Prefeitura de Nioaque, através da Secretaria de Obras, comunicou no portal do poder executivo, a interdição da ponte sobre o rio Nioaque a partir do dia 30 de Junho daquele ano, para manutenção.

Logo após essa manutenção a ponte ruiu, levando a interdição total, em razão disto o poder executivo licitou a construção de uma ponte de concreto no local, tendo contratado a empresa Taquion, para a execução da obra, obra foi paralisada, em que até o presente momento os moradores daquela região continuam sem solução para o problema.

Diante disso, foi improvisada uma ponte. Com as chuvas, na data de hoje, uma colheitadeira ficou encalhada ao tentar passar. Moradores da região estão tentando puxá-la, sem sucesso até o momento. O temor é que a máquina caia causando ainda mais prejuízos, ante o alto valor do equipamento.

Além desse fato, a falta de acesso tem causado prejuízos ao município como falta de escoamento da produção, acesso de prestadores de serviços, moradores que não conseguem vir até a cidade para fazer compras, ter acesso à saúde pública.

Fotos: Divulgação