UFMS tem três novos cursos de Doutorado aprovados pela Capes

As propostas de criação dos Doutorados em Biologia Animal, Biologia Vegetal e Comunicação foram aprovadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A divulgação foi feita na última quarta-feira, 7. Com estes três novos cursos, a Universidade passa a contar com 71 cursos de pós-graduação, entre mestrados acadêmicos, mestrados profissionais e doutorados.

A análise das propostas foi feita pelo Conselho Técnico-Científico da Educação Superior da Capes, composto por membros da comunidade científica eleitos pelos pares. Além da infraestrutura; do quadro de professores, com a devida comprovação da competência e qualificação acadêmica, didática e científica; e do acesso a equipamentos essenciais para o desenvolvimento das atividades; os conselheiros analisaram a adequação do curso ao desenvolvimento regional e nacional e sua importância socioeconômica.

O reitor Marcelo Turine cumprimentou os professores, técnicos e estudantes pela conquista dos cursos de Doutorado. “É uma alegria imensa alcançar esse sonho tão importante para a nossa Universidade. Estamos muito contentes com mais três novos doutorados que vão contribuir com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e do país. Parabéns!”, destacou.

A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Maria Lígia Macedo, também celebrou. “Esses cursos foram avaliados e aptos pela Capes para contribuírem para a formação de novos doutores nessas áreas junto à UFMS. Esse mérito se deve graças às competências de todos os profissionais envolvidos nessas propostas no objetivo maior de formar novos profissionais para atuarem nessas áreas agregando mais conhecimento à pesquisa e formação acadêmica do Brasil formando novos promissores profissionais”, disse a pró-reitora.

O diretor do Instituto de Biociências, Ramon Mello, relata que a oferta dos cursos de Doutorado em Biologia Animal e Biologia Vegetal possibilitará que a Universidade forme cada vez mais talentos. “Com a abertura dos cursos de doutorado nessas áreas do conhecimento na UFMS, poderemos manter jovens talentos no Estado, desenvolvendo trabalhos científicos com nossa fauna e flora, levando com isso o nome da UFMS para centros de pesquisa de referência internacional. A formação dos pesquisadores aqui no Estado também irá contribuir com o desenvolvimento social, econômico e educacional do Mato Grosso do Sul, com a formação de cientistas de excelência”.

Também foi com grande entusiasmo que o diretor da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação, Gustavo Penha, recebeu a aprovação do Doutorado em Comunicação. “A aprovação do curso de doutorado é de extrema importância para Mato Grosso do Sul, por possibilitar localmente uma formação gratuita e de qualidade em um nível ainda mais alto de titulação acadêmica. Além disso, a criação do curso contribui para consolidar as práticas de pesquisa rigorosas e críticas em Comunicação, que têm sido desenvolvidas por docentes e estudantes do PPGCom, em conexão com outras áreas do conhecimento. Vida longa ao PPGCom!”.

O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal (PPGBA), Gustavo Graciolli, explica que a primeira submissão da proposta de abertura do curso de doutorado ocorreu em 2018 e uma segunda tentativa foi realizada no ano seguinte. “Nestas tentativas estávamos confiantes em abrir o doutorado, pois, mesmo quando não obtivemos a nota 4, nossas avaliações sempre foram positivas. Com a obtenção da nota 4 e com auxílio de uma comissão formada por docentes do PPGBA e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação fizemos uma proposta muito boa, seguindo as recomendações e corrigindo os problemas das propostas anteriores, para ter a aprovação do curso”, contou.

Para a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal (PPGBV), Edna Scremin Dias, as pesquisas desenvolvidas por professores e estudantes do PPGBV têm auxiliado no desenvolvimento do Estado ao longo dos anos. “Quando começamos com o mestrado, o Mato Grosso do Sul era um dos estados com o menor índice de coleta e conhecimento da flora e da fauna do Brasil inteiro e isso já mudou! Isso tem trazido um desenvolvimento muito grande do estudo da Biologia Vegetal nas suas distintas áreas e tem colocado Mato Grosso do Sul em destaque. Em duas décadas temos pavimentado este caminho, que agora conseguimos consolidar com o doutorado e com o conceito 4. Todo mundo recebeu a notícia com grande felicidade”.

O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCom), Gerson Luiz Martins, relata que o curso de Doutorado em Comunicação era aguardado com muita expectativa por professores e egressos. “É uma grande vitória para a Universidade e para a pesquisa em Comunicação no Estado e para o desenvolvimento dos processo de comunicação, da mídia e, fundamentalmente, para a evolução da Comunicação em Mato Grosso do Sul, principalmente no que diz respeito às características regionais e aos procedimentos de produção e democratização da Comunicação. O nosso PPGCom é o único em Comunicação. O curso de Mestrado, atual, é o único em Mato Grosso do Sul. E, portanto, o curso de Doutorado será o único, mesmo se contabilizarmos o estado de Mato Grosso, que, na UFMT, o curso de Mestrado é bem recente”.

Para o professor do PPGCom, Marcos Paulo da Silva, a aprovação do curso de Doutorado em Comunicação da UFMS pela Capes contempla um esforço institucional e coletivo realizado nos últimos anos que passou pela qualificação e fortalecimento da produção intelectual dos pesquisadores, pela internacionalização, pela realização de grandes eventos acadêmicos. “Essa aprovação não está desvinculada de um esforço institucional e fortalecimento da área da comunicação na UFMS, que envolve o fortalecimento do curso de graduação em Jornalismo e a criação do curso de Audiovisual com a chegada de novos professores, e a constituição de um espaço acadêmico mais robusto para o desenvolvimento também da pesquisa em termos de pós-graduação. Recebemos a notícia com bastante alegria, mas também com bastante responsabilidade, sabedouros que somos do trabalho que vem à frente, e uma coisa que é importante destacar no parecer de aprovação da Capes é a possibilidade de desenvolvimento da UFMS como polo acadêmico regional na área de Comunicação, que vai possibilitar a nucleação para formação de novos pesquisadores que podem contribuir com outras instituições no Centro-Oeste em geral e em Mato Grosso do Sul em particular”.

Com informações da assessoria