UFGD: 232 vagas para ex-estudantes que querem voltar à universidade

Ex-alunos da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) que, por algum motivo, não conseguiram concluir seus cursos de graduação, agora têm uma nova chance de voltar a estudar. O Processo Seletivo de Ingresso Extravestibular (PSIE-2023) está oferecendo 232 vagas para reintegração, distribuídas em oito das 12 faculdades da UFGD. Podem participar dessa seleção ex-estudantes que tenham saído dos cursos mediante exclusão solicitada por si mesmos, exclusão por desistência ou exclusão por jubilação, desde que o desligamento tenha se dado entre 2017 a 2022 e que o reingresso seja no mesmo curso em que já estiveram matriculados.

O prazo de inscrições vai até 20 de abril de 2023 e para se inscrever basta enviar um e-mail para a secretaria acadêmica da faculdade a que o curso está vinculado – verificar os e-mails no Quadro II do Edital de Abertura. O e-mail deve conter uma cópia do documento de identidade e a ficha de inscrição preenchida e assinada – localizada no fim do Edital de Abertura).

Nos cursos em que o número de inscritos for maior que o número de vagas ofertadas, será empregado como instrumento de classificação o Índice de Desempenho Acadêmica (IDA), que representa a média global obtida pelo aluno em todo o seu período de curso. A fórmula utilizada está demonstrada no Anexo II do Edital de Abertura. Em caso de empate, será feita a análise de currículo e o resultado favorecerá o ex-aluno que tiver o menor número de componentes curriculares para a integralização do curso e o aproveitamento da maior carga horária cursada, nessa ordem.

DE VOLTA À SALA DE AULA

A publicação do resultado preliminar está prevista para 2 de maio de 2023, no endereço eletrônico https://portal.ufgd.edu.br/pro-reitoria/prograd/reingresso. Os candidatos poderão interpor recursos nos dias 3 e 4 de maio (via e-mail) e no dia 5 será divulgado o resultado final, no mesmo endereço citado acima.

Os ex-alunos aprovados no PSIE terão de 8 a 12 de maio de 2023 para efetuarem matrícula, enviando documentação ao e-mail da secretaria acadêmica da faculdade de referência – o mesmo ao qual enviou os documentos de inscrição. A lista de documentos está informada no edital de abertura do processo seletivo e, também por isso, é de extrema importância que todos os interessados em concorrer às vagas de reintegração façam a leitura completa do Edital de Abertura do PSIE, inclusive, de seus quadros e anexos. Para acessá-lo, basta clicar no link:

https://editais.ufgd.edu.br/processo/745/PROGRAD.