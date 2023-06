UEMS/Ponta Porã oferta curso gratuito de formação sobre Inteligência de Dados

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Unidade Universitária de Ponta Porã está ofertando projeto de ensino voltado para a área de Inteligência de Dados. O curso “Inteligência de Dados com Python para Economia e Negócios” é coordenado pelo Prof. Dr. Giovane Silveira da Silveira, que também é coordenador do Curso de Ciências Econômicas da UEMS e Docente Credenciado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e de Sistemas Produtivos da Universidade.

“O objetivo principal do projeto é proporcionar aos participantes habilidades práticas na análise de dados, utilizando a biblioteca Pandas em Python. O curso busca capacitar os estudantes no manuseio eficiente e confiável de grandes volumes de dados, garantindo a veracidade dos dados, facilitando a visualização e permitindo a reprodução de análises em diversos conjuntos de dados”, informa Silveira.

As aulas serão realizadas de forma online, por meio da plataforma Meet (Google), aos sábados, das 17h às 18h, a partir do dia 07 de agosto de 2023, com término previsto para o dia 16 de dezembro do mesmo ano. Os participantes que realizarem pelo menos 75% das atividades propostas no Moodle, plataforma de ensino a distância da UEMS, e obtiverem um somatório de notas igual ou superior a 7,5 receberão o certificado de participação de 48 horas.

Para a execução das atividades do projeto, será utilizada a plataforma virtual de Ciência de Dados da Google, o Google Colab. “Além disso, os participantes terão acesso a bases de dados armazenadas no Google Drive. As aulas serão ministradas por meio do Google Meet, com o conteúdo sendo apresentado e os algoritmos de análise de dados sendo demonstrados aos alunos”, detalha o professor da UEMS/Ponta Porã.

O cronograma do projeto abrange uma ampla gama de tópicos relacionados à Inteligência de Dados. Os alunos aprenderão sobre DataFrame, estrutura de dados, introdução à plotagem, preparação de dados, dados ausentes, Tidy Data, tipos de dados, strings e dados do tipo texto, entre outros temas relevantes. Durante o curso, serão solicitadas atividades semanais, que terão um peso específico na nota final.

As inscrições para o projeto estão abertas até 16/07/2023 e podem ser realizadas no seguinte link: https://bit.ly/3C5bbjx .

O projeto “Inteligência de Dados com Python para Economia e Negócios” ofertado pela UEMS é uma excelente oportunidade para acadêmicos interessados em aprimorar suas habilidades na análise de dados. A participação nesse curso proporcionará aos estudantes uma base sólida para lidar com o crescente volume de dados e desafios, com seu uso, presentes no mundo econômico e empresarial atual.

Links importantes:

Informações: https://bit.ly/466cTPi

Cronograma: https://bit.ly/3Nb5UMv

Metodologia: https://bit.ly/3JfLkt0

Inscrições: https://bit.ly/3C5bbjx