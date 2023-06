‘UEMS na Comunidade’ promove ação na aldeia Jaguapiru de Dourados neste sábado

O Programa Institucional “UEMS na Comunidade” realiza sua terceira ação neste sábado (24), em Dourados, com o objetivo de atender a população na aldeia Jaguapiru. As atividades ocorrerão na Escola Municipal Indígena Tengatui Marangatu, das 8h30 às 17h.

Estarão envolvidos: dez cursos de graduação de Dourados; dois Centros de Pesquisa, Ensino e Extensão (CEPEGRE e Rede de Saberes), duas divisões da PROEC (NEL e DCEL), a gerência da UEMS de Dourados, a Diretoria de Infraestrutura, o Setor de Transporte, além de parcerias externas, como a SETESCC (Fundesporte e Assessoria de Bem Estar Animal), Prefeitura de Dourados, Centro de Controle de Zoonoses, SESAI e Hospital de Amor.

Serão realizadas atividades nas mais diversas áreas do conhecimento, como: Planetário, visualização de estruturas em microscópios, técnicas para produção de mudas, extração de pigmentos vegetais, usos de drones para estudos de territórios e conscientização ambiental, oficinas de produção de detergentes a partir de reuso de óleo de cozinha, oficinas de reciclagem, brincadeiras de pescaria como forma de sensibilização ambiental e comportamentos saudáveis, atividades de recreação para crianças de 4 a 12 anos, técnicas de compostagem, apresentação de materiais didáticos para ensino de matemática, formas de produção sem agrotóxicos, apresentação de produtos de higiene pessoal contendo extratos de plantas medicinais, conceitos de química aplicados a tratamento de água e identificação de rochas, orientações jurídicas, educação em saúde sobre infecções sexualmente transmissíveis e higiene íntima, grafismos e dança indígena, letramento acadêmico, contação de histórias, brincadeiras tradicionais e apresentação de obras em cartazes, educação em ciência, tecnologia e inovação, espaço para acolhimento, estudos e pesquisas, divulgação das ações do projeto Rede de Saberes Indígenas, divulgação do Núcleo de Ensino de Línguas e gincanas.

A coordenadora do UEMS na Comunidade, Profª Dra. Suzana Neves Moreira, ressalta que o Programa tem a finalidade de fortalecer a principal característica da UEMS que é atender a comunidade sul-mato-grossense em todo o Estado.

“Com as ações do Programa UEMS na Comunidade, a UEMS solidifica seu papel de atendimento às demandas da sociedade e oportuniza aos docentes, estudantes e toda a comunidade acadêmica, conhecer as múltiplas realidades encontradas dentro do município e proporciona uma oportunidade de atendimento às demandas da comunidade, que é responsabilidade da universidade e um dos objetivo dos projetos de extensão. Além disso, é importante mostrar para a comunidade que, a UEMS é um espaço de inclusão, de diversidade, de oportunidades e que é possível o ingresso e permanência dos estudantes nos cursos, haja vista as muitas possibilidades de auxílios e bolsas que a universidade dispõe”, destaca Suzana Moreira.

Com informações da assessoria